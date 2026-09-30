La Fuerza Aérea subasta por $15 millones los restos de un histórico Fokker F-27 en Comodoro

Una aeronave que durante décadas formó parte del paisaje de la IX Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia será puesta a la venta. Se trata de los restos del Fokker F-27 Friendship matrícula T-45, perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina y actualmente en un avanzado estado de desmantelamiento.

De acuerdo con la información difundida sobre el proceso de subasta, el precio base establecido es de $15 millones.

Las imágenes permiten observar el estado actual de la aeronave. El fuselaje permanece en el lugar, aunque ya no cuenta con sus motores, presenta sectores faltantes en la cabina y carece de numerosos componentes y revestimientos interiores.

Una aeronave con historia

El T-45 es un Fokker F-27 Mk.600 Friendship, número de serie 10368. Según registros históricos especializados, la aeronave fue incorporada por la Fuerza Aérea Argentina en 1975 y recibió inicialmente la matrícula TC-79. En noviembre de 1976 fue rematriculada como T-45.

Su historia comenzó incluso antes de su llegada al país. Registros aeronáuticos indican que el avión había prestado servicio para distintas compañías y que, antes de incorporarse a la Fuerza Aérea Argentina, había pertenecido a Occidental Oil Company.

En 1982, el T-45 fue asignado, junto con otros Fokker F-27, a la IX Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia. Durante aquellos años, la familia F-27 tuvo una importante participación en las operaciones de transporte de la Fuerza Aérea.

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Con el paso del tiempo, la aeronave dejó de volar y quedó almacenada en Comodoro Rivadavia. Ya en registros de 2007 figuraba en la ciudad sin sus plantas motrices y con distintas partes faltantes.

El final de una larga permanencia en Comodoro

La decisión de subastar el T-45 podría marcar el cierre definitivo de una historia de varias décadas entre la aeronave y Comodoro Rivadavia.

Más allá de su estado actual y de su valor como material, la extensa permanencia del Fokker F-27 en la IX Brigada Aérea también pone sobre la mesa el debate acerca del destino de una pieza vinculada con la historia aeronáutica de la ciudad.

¿Debería preservarse parte del Fokker T-45 como patrimonio histórico de Comodoro Rivadavia o resulta razonable su venta después de tantos años fuera de servicio?



