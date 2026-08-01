La FIFA anunció que dejará en suspenso el proyecto que buscaba vender una participación de los ingresos comerciales de la Copa del Mundo mediante la creación de una nueva empresa. La decisión fue comunicada oficialmente por el presidente del organismo, Gianni Infantino, quien admitió que la iniciativa provocó fuertes diferencias entre las asociaciones miembro.





El plan contemplaba la conformación de una sociedad comercial destinada a gestionar los principales activos económicos vinculados al Mundial. Sobre esa estructura se evaluaba la posibilidad de vender una participación cercana al 20 % a inversores privados, con el objetivo de obtener recursos adicionales para fortalecer el desarrollo del fútbol en todo el mundo.

Sin embargo, la propuesta encontró una importante resistencia dentro del fútbol internacional. La UEFA encabezó el rechazo y cuestionó la falta de consenso y transparencia en torno al proyecto. Otras confederaciones también manifestaron reparos, lo que terminó debilitando el respaldo necesario para avanzar con la iniciativa.





Frente a ese escenario, la FIFA optó por dar marcha atrás. En su comunicado, Infantino señaló que, aunque el proyecto presentaba aspectos positivos, las diferencias que había generado entre las federaciones no contribuían a los objetivos de unidad que persigue la entidad.

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De esta manera, el organismo decidió retirar la propuesta y continuar trabajando con las asociaciones nacionales y las confederaciones para encontrar mecanismos que permitan fortalecer el crecimiento del fútbol sin profundizar las divisiones dentro de la estructura internacional.





Fuente: La Nación.