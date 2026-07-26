En una tarde de gran intensidad disputada en el Estadio Municipal, Huracán se impuso con autoridad sobre su clásico rival gracias a los goles de Máximo Benito y Oscar Castro. El “Globo” fue más efectivo en los momentos clave del encuentro y se quedó con un triunfo que, además de la satisfacción por ganar el clásico, modificó por completo la lucha por el título.





Con este resultado, Jorge Newbery perdió la punta del campeonato y Rada Tilly pasó a ocupar el primer lugar en soledad, una posición inédita para la institución en la máxima categoría del fútbol comodorense.





Así quedó la pelea por el campeonato





* Club Atlético Rada Tilly: 40 puntos.

* Jorge Newbery: 39 puntos.

* Huracán: 37 puntos.





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A falta de pocas fechas para el final del torneo, la definición promete ser apasionante. Rada Tilly dependerá de sí mismo para defender el liderazgo y continuar haciendo historia, mientras que Newbery buscará recuperarse del duro golpe sufrido en el clásico y Huracán se ilusiona con meterse definitivamente en la pelea por el campeonato.





La próxima fecha tendrá un condimento especial: Rada Tilly visitará justamente a Huracán, en un duelo que puede marcar el rumbo de la definición del certamen y que enfrentará al único líder con un rival que llega fortalecido tras quedarse con el clásico de la ciudad.





Sin embargo, el conjunto dirigido por Jorge Montesino tendrá una baja de peso para ese compromiso. Oscar Castro, autor del segundo gol en el clásico y una de las figuras de Huracán, recibió una tarjeta amarilla que le permitió llegar al límite de cinco amonestaciones. Como consecuencia, deberá cumplir una fecha de suspensión y no podrá estar presente en el trascendental encuentro frente al líder del campeonato.