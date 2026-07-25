El triunfo tuvo como grandes figuras a Facundo Vilte, autor de dos goles, y a Ángel Ruiz, quien hizo el segundo con un verdadero golazo de larga distancia, sorprendiendo al arquero rival con una definición por encima de su posición.





Más allá de los tres puntos, el resultado tiene un enorme valor simbólico para la institución. El Club Atlético Rada Tilly ascendió a la Primera División A esta temporada y, apenas unos meses después de su regreso a la máxima categoría, logró un hecho inédito: convertirse, por primera vez desde su fundación, en el único líder del campeonato local.





El crecimiento deportivo del club, fruto de un proyecto sostenido durante los últimos años, encuentra hoy una de sus mayores recompensas. Un equipo que llegó a la máxima categoría con el objetivo de consolidarse ahora mira a todos desde lo más alto.









Publicidad

La fecha, sin embargo, aún no está completamente cerrada. Este domingo se disputará el Superclásico de Comodoro entre Huracán y Jorge Newbery, un encuentro que podría modificar el panorama de la tabla.





Precisamente, el próximo compromiso del Club Atlético Rada Tilly será nada menos que ante Huracán, en un partido que promete ser determinante en la pelea por los primeros puestos del torneo.





Sea cual sea el desenlace de las próximas jornadas, la victoria sobre Saavedra ya quedó grabada en la historia del club: por primera vez, el Club Atlético Rada Tilly alcanzó el liderazgo de la Primera División A del fútbol de Comodoro Rivadavia, un logro que parecía impensado hace apenas unos meses, cuando celebraba el ascenso a la máxima categoría. Un hito que refleja el crecimiento institucional y deportivo de una entidad que continúa haciendo historia.