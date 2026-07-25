URGENTE
El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa El rechazo a la reelección indefinida: "No se puede cambiar las reglas a mitad del partido", dijo Monti Othar encabezó el primer aniversario del Centro de Día de Adultos Mayores "Papa Francisco" El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa El rechazo a la reelección indefinida: "No se puede cambiar las reglas a mitad del partido", dijo Monti Othar encabezó el primer aniversario del Centro de Día de Adultos Mayores "Papa Francisco"
📬 Newsletter
Deportes

Histórico para la ciudad: El Club Atlético Rada Tilly es líder por primera vez de la Primera A del fútbol de Comodoro

El Club Atlético Rada Tilly escribió este sábado una de las páginas más importantes de su historia. Con una trabajada victoria por 3 a 2 frente al Club Saavedra, el conjunto auriazul alcanzó por primera vez la cima de la tabla de posiciones de la Primera División A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

A
Administración
Redacción
👁 0 lecturas · 🕐 2 min de lectura
Publicidad

El triunfo tuvo como grandes figuras a Facundo Vilte, autor de dos goles, y a Ángel Ruiz, quien hizo el segundo con un verdadero golazo de larga distancia, sorprendiendo al arquero rival con una definición por encima de su posición.


Más allá de los tres puntos, el resultado tiene un enorme valor simbólico para la institución. El Club Atlético Rada Tilly ascendió a la Primera División A esta temporada y, apenas unos meses después de su regreso a la máxima categoría, logró un hecho inédito: convertirse, por primera vez desde su fundación, en el único líder del campeonato local.


El crecimiento deportivo del club, fruto de un proyecto sostenido durante los últimos años, encuentra hoy una de sus mayores recompensas. Un equipo que llegó a la máxima categoría con el objetivo de consolidarse ahora mira a todos desde lo más alto.



Publicidad

La fecha, sin embargo, aún no está completamente cerrada. Este domingo se disputará el Superclásico de Comodoro entre Huracán y Jorge Newbery, un encuentro que podría modificar el panorama de la tabla.


Precisamente, el próximo compromiso del Club Atlético Rada Tilly será nada menos que ante Huracán, en un partido que promete ser determinante en la pelea por los primeros puestos del torneo.


Sea cual sea el desenlace de las próximas jornadas, la victoria sobre Saavedra ya quedó grabada en la historia del club: por primera vez, el Club Atlético Rada Tilly alcanzó el liderazgo de la Primera División A del fútbol de Comodoro Rivadavia, un logro que parecía impensado hace apenas unos meses, cuando celebraba el ascenso a la máxima categoría. Un hito que refleja el crecimiento institucional y deportivo de una entidad que continúa haciendo historia.

Publicidad
Publicidad

💬 Comentarios (0)

✍️ Dejá tu comentario

Los comentarios son moderados antes de su publicación.