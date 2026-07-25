Lejos de apostar por un diseño minimalista, la nueva identidad visual está cargada de simbolismos. La figura central dibuja el número 30, en referencia al año del torneo, mediante líneas fluidas que se entrelazan con los colores de las banderas de los países organizadores: el rojo y verde de Marruecos, el verde y rojo de Portugal y el rojo y amarillo de España.





En su interior aparecen distintos elementos representativos de la identidad de cada nación. Se observan monumentos históricos marroquíes, el tradicional gallo portugués, referencias a la cultura española como el abanico y la tauromaquia, además de patrones geométricos inspirados en el arte islámico y mediterráneo. Todo ello conforma una imagen que busca transmitir diversidad cultural, historia compartida y pasión por el fútbol.





Un Mundial sin precedentes





La Copa del Mundo 2030 será la primera que se desarrollará oficialmente entre tres continentes. Aunque España, Portugal y Marruecos serán los principales organizadores, la FIFA también confirmó que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán los partidos inaugurales con motivo del centenario del primer Mundial. De esta manera, el torneo comenzará en Sudamérica, donde nació la competencia hace un siglo, antes de trasladarse a Europa y África para el resto de la competición.





Más que un logo

Publicidad





La nueva imagen busca representar algo más que un campeonato de fútbol. El diseño pone el foco en el intercambio cultural entre África y Europa, la historia común de los países organizadores y el papel del deporte como puente entre pueblos.





Después de las críticas que recibió la identidad visual del Mundial 2026 por su extrema simplicidad, la propuesta para 2030 apuesta por un estilo mucho más artístico, colorido y narrativo, recuperando una tradición de logos con fuerte contenido simbólico.





Con este lanzamiento, la FIFA comienza oficialmente el camino hacia una edición que promete quedar en la historia no solo por celebrar los cien años del torneo más importante del fútbol mundial, sino también por su inédita organización compartida entre seis países y tres continentes.