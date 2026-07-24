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Las 14 claves de la investigación a la AFA en la Justicia de Estados Unidos

La Justicia estadounidense continúa una investigación vinculada con movimientos financieros de una empresa relacionada con la Asociación del Fútbol Argentino. El expediente analiza transferencias millonarias y el posible destino de esos fondos, mientras crece la expectativa por el alcance de las medidas judiciales.

A
Administración
Redacción
👁 2 lecturas · 🕐 1 min de lectura
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La investigación que llevan adelante autoridades judiciales de Estados Unidos sobre operaciones económicas vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúa avanzando y mantiene el foco sobre una empresa radicada en ese país que habría administrado importantes sumas de dinero relacionadas con contratos comerciales y derechos deportivos. 


Según trascendió, el expediente busca determinar el origen, el recorrido y el destino de distintos movimientos financieros registrados durante los últimos años. Entre los aspectos analizados figuran contratos comerciales, transferencias internacionales y la participación de personas físicas y jurídicas vinculadas al entorno dirigencial de la AFA. 


La causa, que permanece en desarrollo, aún no implica una resolución definitiva ni determina responsabilidades penales. Sin embargo, la investigación contempla la recopilación de documentación bancaria, registros comerciales y otros elementos que permitan reconstruir el circuito del dinero. 


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En paralelo, el caso también generó repercusiones en Argentina debido a los posibles efectos que podría tener sobre dirigentes del fútbol nacional y sobre las relaciones comerciales internacionales de la entidad. Mientras tanto, las actuaciones judiciales continúan bajo estricta reserva y se espera que en las próximas semanas puedan conocerse nuevas medidas. 


Fuente: LA NACIÓN.

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