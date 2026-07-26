​Hay tardes que quedan grabadas a fuego en las páginas doradas del deporte local, y la vivida en el Estadio Municipal de Comodoro Rivadavia tuvo un único y rotundo protagonista. Camioneros completó una obra de arte futbolística: en su primer torneo oficial dentro de la liga comodorense, no solo fue campeón, sino que lo hizo de manera invicta, con autoridad y marcando una hegemonía absoluta que se extendió desde las inferiores hasta el equipo de Primera.





​El certamen, un interzonal dividido en dos zonas que desembocó en cruces de eliminación directa, encontró en el conjunto dirigido por Matías Jara a un dominador de principio a fin. Tras finalizar primero en su grupo, "El Camión" demostró credenciales en los mata-mata dejando en el camino a Ciudadela y Ferro, accediendo a la gran final con la chapa de ser el equipo más goleador y la valla menos vencida de todo el campeonato.









​Una final aplastante





​En el partido decisivo ante Oeste Juniors por el ascenso del Apertura "B", Camioneros no dio margen a las dudas ni acusó la presión del marco. Hizo valer cada uno de los argumentos que lo llevaron hasta allí y desplegó un contundente 5-1 que reflejó la brecha futbolística sobre el césped del Municipal.





​Las emociones no tardaron en llegar. Con un juego directo, dinámico y voraz, los goles cayeron por su propio peso: Santiago Díaz, un doblete de Asencio, Santiago Hoopmann y Jacobo Dzaja firmaron la goleada inolvidable. Sobre el cierre del encuentro, Cristian Martínez anotó el gol del honor para Oeste Juniors, decorando un resultado que ya estaba juzgado mucho antes del silbatazo final.

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​Fiesta completa para la familia del Verde





​La jornada histórica no se limitó únicamente al festejo del primer equipo. En la antesala, la Reserva de Camioneros también tuvo su tarde consagratoria al superar a San Martín también por 5 a 1, sellando un doblete institucional impensado para un club debutante, pero totalmente merecido por el trabajo realizado a lo largo del torneo.





​Con una campaña impecable, números que asombran y dos copas que ya descansan en sus vitrinas, Camioneros firmó un debut soñado en la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia. Se transformó en el nuevo dueño del Apertura "B" y dejó en claro que su llegada al fútbol local no fue de paso, sino el inicio de una historia que promete dar mucho más de qué hablar.



