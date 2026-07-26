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Comodoro vive un clásico decisivo: Huracán y Jorge Newbery se juegan mucho más que el orgullo

El tradicional duelo entre el "Globo" y el "Lobo" se disputará este domingo por la fecha 18 del Torneo Apertura "José Guerreiro". El resultado podría ser determinante en la definición del campeonato y contará con un importante operativo de seguridad.

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Administración
Redacción
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El fútbol de Comodoro Rivadavia tendrá este domingo uno de los encuentros más esperados del año cuando Huracán reciba a Jorge Newbery en una nueva edición del clásico de la ciudad. El partido, correspondiente a la 18ª fecha del Torneo Apertura "José Guerreiro" de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, se jugará en el estadio municipal de Kilómetro 3 y promete tener un fuerte impacto en la pelea por el título.


El enfrentamiento llega en un momento clave del campeonato, ya que ambos equipos se encuentran involucrados en la lucha por los primeros puestos. Una victoria podría modificar el panorama de la tabla de posiciones y acercar al ganador al objetivo de consagrarse campeón del certamen.


Debido a la relevancia del encuentro, las autoridades dispusieron un amplio operativo de seguridad que contará con alrededor de 130 efectivos policiales. Además, el clásico se desarrollará únicamente con la presencia de simpatizantes del equipo local, una medida adoptada para reforzar la prevención y garantizar el normal desarrollo del espectáculo deportivo.


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Como ocurre en cada edición de este histórico duelo, se espera una gran convocatoria de hinchas y un clima cargado de expectativa. Más allá de la rivalidad tradicional entre ambos clubes, el partido adquiere un valor especial por las consecuencias que puede tener en la definición del Torneo Apertura.


Fuente: ADNSUR.

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