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A 50 años de un momento escalofriante en la F1: el día que Niki Lauda se transformó en una antorcha humana

El 1 de agosto de 1976, el austríaco Niki Lauda sufrió un impactante accidente en el circuito de Nürburgring que casi le cuesta la vida. Cinco décadas después, aquel episodio continúa siendo uno de los momentos más dramáticos del automovilismo y un símbolo de resiliencia.

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Administración
Redacción
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Este 1 de agosto se cumplen 50 años de uno de los accidentes más impactantes en la historia de la Fórmula 1. Durante el Gran Premio de Alemania de 1976, disputado en el mítico circuito de Nürburgring, el Ferrari de Niki Lauda se salió de pista, impactó contra las defensas y se incendió de inmediato, dejando al piloto atrapado entre las llamas.


Varios competidores que circulaban detrás detuvieron sus autos para asistir al austríaco y lograron rescatarlo del vehículo envuelto en fuego. Lauda sufrió graves quemaduras en gran parte de su cuerpo y una severa intoxicación por la inhalación de gases, por lo que su estado fue crítico durante varios días.


Pese al pronóstico reservado y a la magnitud de las lesiones, el tricampeón del mundo protagonizó una de las recuperaciones más recordadas del deporte. Apenas 42 días después del accidente volvió a competir en el Gran Premio de Italia, una decisión que sorprendió al mundo del automovilismo y consolidó su imagen como uno de los pilotos más valientes de la historia.


Las secuelas físicas lo acompañaron durante el resto de su vida, especialmente las cicatrices en el rostro que ocultaba bajo su característica gorra roja, convertida con el tiempo en un sello personal.


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El accidente también marcó un antes y un después para la seguridad en la Fórmula 1. A partir de aquel episodio se aceleraron cambios en los protocolos de rescate, en los circuitos y en las medidas de protección para los pilotos, contribuyendo a transformar la categoría en una competencia mucho más segura.


Cinco décadas después, la historia de Niki Lauda sigue siendo recordada no solo por la tragedia vivida en Nürburgring, sino también por la determinación con la que regresó a las pistas y continuó construyendo una carrera que lo llevó a conquistar tres campeonatos mundiales y a convertirse en una de las mayores leyendas del automovilismo. 


Fuente: La Nación.

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