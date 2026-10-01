Brasil define su rumbo y la elección trasciende las fronteras del país

Las elecciones presidenciales que se celebrarán en Brasil tienen una relevancia que va más allá de la política interna del país. La disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se desarrolla en un contexto de creciente tensión internacional, con Estados Unidos y China como protagonistas de una competencia por influencia en América Latina.

El presidente argentino Javier Milei intervino públicamente en la campaña brasileña y expresó su respaldo a Flávio Bolsonaro, mientras que Donald Trump también manifestó su apoyo al candidato. Frente a estas posiciones, el presidente chino Xi Jinping pidió que no existan interferencias externas en los comicios y respaldó la relación con el gobierno de Lula.

Según el análisis publicado por LA NACION, los sondeos muestran una elección pareja y con posibilidades de definirse en una segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre. En el espacio opositor sostienen que algunos factores, como la abstención en regiones históricamente vinculadas al Partido de los Trabajadores y el comportamiento de los votantes, podrían modificar las proyecciones.

A su vez, distintos candidatos de derecha que participan por fuera de la principal polarización podrían restarle votos a Bolsonaro. Entre ellos aparecen Augusto Curi, Ronaldo Caiado y Renan Santos, quienes registran porcentajes de intención de voto inferiores a los principales candidatos.

La campaña también quedó atravesada por medidas y controversias. Lula tomó decisiones dirigidas al electorado femenino, entre ellas la prohibición de las apuestas online vinculadas a competencias deportivas, una actividad asociada al endeudamiento de numerosos hogares.

En paralelo, la campaña estuvo marcada por acusaciones y conflictos que involucraron a integrantes de ambas familias políticas. También circularon informaciones falsas en redes sociales, entre ellas una versión que afirmaba que un eventual gobierno de Bolsonaro eliminaría a Nuestra Señora de la Concepción Aparecida como patrona de Brasil.

La cuestión religiosa ocupa un lugar importante en la política brasileña. El crecimiento del electorado evangélico durante las últimas décadas convirtió a ese sector en un actor relevante, especialmente dentro del espacio político vinculado a los Bolsonaro.

Otro de los interrogantes está relacionado con posibles intervenciones digitales durante la elección. El entorno de Lula mantiene preocupación por la utilización de redes sociales y herramientas tecnológicas para influir en el proceso electoral, a partir de antecedentes vinculados a campañas anteriores.

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Más allá del resultado, un eventual cambio de gobierno también podría modificar la política exterior brasileña. Sin embargo, un acercamiento a Estados Unidos no necesariamente implicaría un alejamiento de China. Brasil mantiene fuertes vínculos comerciales y económicos con el gigante asiático, tanto por sus exportaciones como por las inversiones de empresas chinas en territorio brasileño.

Compañías como BYD, Great Wall Motor y Midea ya cuentan con inversiones productivas en Brasil y utilizan al país como plataforma para abastecer al mercado local y a otros países de la región.

Para la Argentina, el resultado también tendrá implicancias. La relación entre Buenos Aires y Brasil constituye uno de los principales vínculos estratégicos de la región y podría atravesar cambios dependiendo de quién asuma la presidencia.

El escenario electoral brasileño aparece así conectado con cuestiones que exceden la política nacional: la relación entre las grandes potencias, el comercio regional, la religión, la tecnología y el futuro de los vínculos entre Brasil y sus principales socios internacionales.

Fuente: LA NACION — Carlos Pagni.