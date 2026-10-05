Una nueva empresa aparece vinculada a los cobros internacionales de la AFA

Una nueva empresa quedó bajo la lupa dentro del entramado de sociedades utilizadas para gestionar cobros internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Se trata de CAE Services LLC, una compañía constituida en julio de 2022 en el estado de Wyoming, Estados Unidos. Según documentación societaria, la firma aparece vinculada al empresario hotelero Juan Schreiber, quien también fue relacionado con otras sociedades utilizadas para canalizar al menos US$41,9 millones.

La empresa figura como uno de los agentes de cobro de la AFA en un contrato firmado en diciembre de 2025 con, al menos, un patrocinador del Reino Unido. El acuerdo fue suscripto por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el secretario general, Cristian Malaspina.

De acuerdo con ese documento, la AFA estableció dos agentes para recibir los pagos: TourProdEnter LLC y CAE Services. En el caso de esta última, el contrato indicaba que el 30% del dinero debía ser transferido a una cuenta bancaria ubicada en una sucursal del Bank of America en Nueva York.

La operación también quedó registrada en una factura emitida por la propia AFA el 12 de diciembre de 2025.

El vínculo con Juan Schreiber

La documentación societaria analizada ubica a Juan Schreiber entre las personas relacionadas con CAE Services. El empresario, oriundo de Bariloche, aparece en registros de 2024 como firmante de un reporte anual de la compañía.

Schreiber también fue vinculado anteriormente con otras cuatro sociedades —Marmasch, Soagu, Velp y Velpasalt— que, según documentación analizada por LA NACION, recibieron en conjunto al menos US$41,9 millones.

En esos casos, las empresas estaban encabezadas formalmente por ciudadanos de Bariloche que, según los testimonios y documentos relevados, habrían sido reclutados por Schreiber para prestar sus nombres y firmas en la constitución de las sociedades.

El empresario sostuvo que su participación se limitó a la creación de esas compañías y negó haber intervenido posteriormente en el manejo de los fondos.

Una segunda transferencia bajo investigación

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CAE Services también aparece relacionada con Global FC LLC, otra sociedad utilizada para recaudar ingresos provenientes de patrocinadores de la AFA.

Según registros oficiales, Global FC transfirió US$9000 a CAE Services el 8 de agosto de 2025. La documentación disponible no permite establecer cuál fue el motivo de esa operación ni si estuvo asociada a una factura específica.

Global FC, vinculada al empresario Andrés Scornik, había recaudado al menos US$5,8 millones provenientes de distintos auspiciantes y patrocinadores de la AFA.

Tres sociedades para canalizar cobros

La aparición de CAE Services se suma a otras empresas utilizadas por la AFA para gestionar sus cobros internacionales.

Entre ellas se encuentra Moon Euro Management LLC, una sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos que fue designada este año como agente oficial de cobro de la entidad.

La documentación analizada permite identificar, en distintos períodos, al menos tres sociedades vinculadas con la recepción de pagos internacionales de la AFA: TourProdEnter, CAE Services y Moon Euro Management.

La nueva información se incorpora así a una investigación que busca reconstruir el recorrido de los fondos y las sociedades que intervinieron en los acuerdos comerciales internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino.

Fuente: LA NACION.