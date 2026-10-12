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Un operativo policial en Comodoro Rivadavia terminó con el secuestro de tres motocicletas

En el marco de los controles preventivos que realiza la fuerza de seguridad, personal de la Comisaría Seccional Tercera llevó adelante un procedimiento durante la noche del domingo 11 de octubre, que culminó con el secuestro preventivo de tres motocicletas debido a diversas irregularidades en su documentación y circulación.

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Administración
Redacción
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Un operativo policial en Comodoro Rivadavia terminó con el secuestro de tres motocicletas

El operativo se realizó a las 20:25 horas en la intersección de la avenida Polonia y Combate de Obligado, donde se encontraba instalado un retén policial de control vehicular.

Detalles del procedimiento

Durante el control, el personal policial detectó distintas infracciones a la normativa de tránsito.

En el primer caso, fue interceptado un joven de 18 años, identificado con las iniciales D.M.C., quien circulaba en una motocicleta Zanella de 110 cc sin chapa patente ni la documentación reglamentaria correspondiente.

En otro procedimiento, una mujer identificada como R.C.A.B. había facilitado una motocicleta Betamotor de 110 cc a su hijo menor de edad. Además, el rodado no contaba con el seguro obligatorio.

Por último, un hombre identificado como L.S.D.B. había permitido que otro menor de edad utilizara una motocicleta Motomel de 110 cc. El vehículo tampoco tenía la chapa patente colocada ni la documentación de dominio vigente.

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Actuaciones correspondientes

Ante las irregularidades constatadas, el personal policial labró las actas de infracción correspondientes a cada uno de los involucrados.

Asimismo, por disposición de la jefatura de servicio, a cargo del oficial subinspector E.F., se procedió al secuestro preventivo de las tres motocicletas, que quedaron alojadas en la sede de la Comisaría Seccional Tercera, a disposición de la autoridad competente.

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