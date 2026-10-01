Torres anunció USD 1.200 millones para Cerro Dragón: ¿una nueva inversión o la ampliación de un proyecto ya presentado?

La presentación se realizó en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el marco de la Semana Argentina en París, y contó con la participación de funcionarios nacionales, representantes de la compañía y dirigentes del sector petrolero.

El anuncio fue presentado como un importante compromiso de inversión para Chubut y como el primer proyecto vinculado al petróleo convencional que busca ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Sin embargo, al revisar los anuncios realizados durante los últimos meses surge una pregunta: ¿se trata realmente de una nueva inversión o de la ampliación de un proyecto que ya había sido anunciado?

El antecedente de mayo

El 28 de mayo pasado, Pan American Energy había anunciado públicamente que presentaría ante el RIGI un proyecto de recuperación terciaria en Cerro Dragón por aproximadamente USD 680 millones.

Aquella presentación también contó con la participación de Torres, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el CEO de PAE, Marcos Bulgheroni.

En ese momento se informó que el proyecto contemplaba 22 plantas de inyección de polímeros, la preparación de cerca de 220 pozos inyectores y alrededor de 650 pozos productores.

El objetivo declarado era incrementar la producción y extender la vida útil de Cerro Dragón frente al declino natural de la Cuenca del Golfo San Jorge.

Es decir, tanto la tecnología utilizada como el yacimiento, la incorporación al RIGI y el objetivo general del proyecto ya habían sido anunciados cuatro meses atrás.

De USD 680 millones a USD 1.200 millones

La diferencia sustancial aparece ahora en la escala económica.

PAE amplió la solicitud presentada originalmente por aproximadamente USD 680 millones hasta superar los USD 1.200 millones, según la información conocida este jueves.

Durante la presentación en París también se habló de alrededor de 100 pozos adicionales y unas 600 intervenciones, junto con la incorporación de nuevas plantas vinculadas a la recuperación terciaria.

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Por lo tanto, más que encontrarnos frente a un proyecto completamente nuevo, la información disponible permite describir lo anunciado en París como una ampliación y profundización del plan que PAE había presentado en mayo.

Una estrategia que tiene antecedentes

La utilización de polímeros para recuperar petróleo en Cerro Dragón tampoco comenzó este año.

PAE viene trabajando desde antes en proyectos de recuperación terciaria. En 2025 ya se informaban inversiones destinadas a proyectos de inyección de polímeros en Cerro Dragón, mientras que durante este año se conocieron nuevos avances vinculados a este tipo de operaciones.

Esto no disminuye necesariamente la importancia económica de llevar el compromiso hasta los USD 1.200 millones, pero sí permite poner el anuncio en contexto: la recuperación terciaria de Cerro Dragón es una estrategia que PAE viene desarrollando desde hace tiempo y que ahora adquiere una escala considerablemente mayor bajo el paraguas del RIGI.

El desafío: que el anuncio se transforme en actividad

Para Chubut, la dimensión relevante estará en cuánto de esos USD 1.200 millones termina traduciéndose efectivamente en obras, perforación, contratación de empresas regionales, empleo y mayor producción.

La Cuenca del Golfo San Jorge atraviesa el desafío estructural del declino de sus yacimientos maduros, y la recuperación terciaria aparece como una de las herramientas utilizadas para prolongar su vida productiva.

El anuncio de París representa entonces una ampliación significativa de una inversión previamente presentada. La diferencia no es menor: de los USD 680 millones anunciados en mayo se pasó ahora a un compromiso superior a USD 1.200 millones.

Pero tampoco se trata de una iniciativa que haya nacido este jueves en Francia.

El proyecto ya estaba sobre la mesa. La novedad está en su ampliación. Y el próximo dato relevante será comprobar cómo y en qué plazos esos USD 1.200 millones anunciados comienzan a materializarse en Cerro Dragón.