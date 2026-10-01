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Torres anunciará desde París una nueva medida para la industria petrolera de Chubut

El gobernador participará este jueves de una presentación en la sede de la OCDE, en el marco de Argentina Week, junto a funcionarios nacionales y referentes de Pan American Energy.

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Administración
Redacción
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Torres anunciará desde París una nueva medida para la industria petrolera de Chubut

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, realizará este jueves en París un anuncio relacionado con el desarrollo de la industria petrolera de la provincia. La presentación se llevará adelante a las 10:00, hora argentina, en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El mandatario provincial estará acompañado por el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el CEO de Pan American Energy (PAE), Marcos Bulgheroni; y el diputado nacional Jorge “Loma” Ávila.

La actividad se desarrolla dentro de Argentina Week, una iniciativa que reúne en la capital francesa a funcionarios, empresarios e inversores internacionales, con una agenda enfocada en distintos sectores estratégicos de la economía argentina.

La industria petrolera de Chubut, en la agenda internacional

El anuncio de Torres estará vinculado al sector hidrocarburífero chubutense, aunque los detalles de la medida serán dados a conocer durante la presentación oficial.

La participación de la provincia se da en el marco de una agenda internacional que tiene a la energía como uno de sus principales ejes y que incluye encuentros con empresas, instituciones y organismos internacionales.

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Argentina Week cuenta con actividades en distintos espacios de París, entre ellos la Embajada Argentina, la OCDE, la Agencia Internacional de la Energía y la Cámara de Comercio Internacional.

La presentación podrá seguirse a través de las redes oficiales y tendrá como uno de sus principales focos la situación y las oportunidades de desarrollo de la industria petrolera de Chubut.

Fuente: Metadata.

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