El comercio de Comodoro Rivadavia atraviesa una profunda transformación. La caída del consumo, el avance de nuevos formatos de compra y la expansión de los supermercados chinos modificaron el mapa comercial de la ciudad durante los últimos años.





Así lo sostiene un informe elaborado por el Observatorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), que analiza las tendencias actuales del sector y los desafíos que enfrentan comerciantes, consumidores y autoridades.





Menos consumo y menor actividad

Uno de los datos más relevantes del informe es la disminución en el volumen de operaciones comerciales.





Según cifras difundidas por la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia y citadas en el estudio, las transacciones mensuales habrían descendido de 800.000 en 2017 a 600.000 en febrero de 2026, reflejando una contracción de la actividad comercial local.





Para los autores del informe, esta reducción está vinculada con la pérdida del poder adquisitivo, la menor circulación de dinero y los cambios en los hábitos de compra.





El crecimiento de los supermercados chinos

Mientras el comercio tradicional pierde volumen de ventas, el informe destaca la expansión de los supermercados chinos.





De acuerdo con las estimaciones presentadas, actualmente existirían alrededor de 28 supermercados chinos en Comodoro Rivadavia, que en conjunto generarían cerca de 100.000 transacciones mensuales.





El estudio identifica tres factores que explicarían este crecimiento:





* Precios competitivos.

* Amplia variedad de productos.

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* Cercanía con los barrios y zonas de alto tránsito.





Como ejemplo de esta transformación, el informe menciona el cierre de la histórica sucursal de La Anónima sobre calle San Martín.





También crece el canal mayorista

Según el informe, las operaciones mensuales del sector mayorista pasaron de aproximadamente 30.000 a 100.000, consolidándose como una alternativa cada vez más elegida.





Un fenómeno que también genera debate

El estudio también expone debates relacionados con la concentración de locales, los procesos de habilitación, las condiciones laborales y el impacto sobre el comercio tradicional.





Un contexto económico complejo

El informe menciona además que Comodoro Rivadavia habría perdido alrededor de 8.000 empleos formales y que unas 2.500 familias migraron hacia Vaca Muerta en busca de nuevas oportunidades laborales.





Un mercado en plena transformación

El Observatorio concluye que el futuro del comercio dependerá principalmente de la recuperación económica y de reglas claras que permitan una competencia equilibrada entre los distintos formatos comerciales.





Fuente: Observatorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).