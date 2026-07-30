La Municipalidad de Comodoro Rivadavia comunicó que, desde las 13:30 horas, quedó restablecido el servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad.





De esta manera, las unidades retomaron sus recorridos habituales, garantizando nuevamente la prestación del servicio para todos los usuarios.





Publicidad

Con la normalización del servicio, los colectivos volvieron a circular con su cronograma habitual, permitiendo el traslado de los pasajeros en los distintos sectores de Comodoro Rivadavia.