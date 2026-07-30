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Comodoro

Se restableció el servicio de transporte público en Comodoro Rivadavia

Desde las 13:30 de este jueves, los colectivos retomaron sus recorridos habituales en toda la ciudad, según informó la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

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Administración
Redacción
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La Municipalidad de Comodoro Rivadavia comunicó que, desde las 13:30 horas, quedó restablecido el servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad.


De esta manera, las unidades retomaron sus recorridos habituales, garantizando nuevamente la prestación del servicio para todos los usuarios.


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Con la normalización del servicio, los colectivos volvieron a circular con su cronograma habitual, permitiendo el traslado de los pasajeros en los distintos sectores de Comodoro Rivadavia.

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