La sesión extraordinaria de este lunes 27 de julio estuvo marcada por críticas ante las demoras y desprolijidades administrativas de la Intendencia: El primer punto de fricción fue el acuerdo paritario municipal, que tras un duro debate entre bloques culminó con votación empatada, dando mayoría al acuerdo paritario con el desempate del concejal Marcos Panquilto, a cargo de la presidencia provisoria de la sesión.





EL CONCEJO AL RESCATE: OTRA PRÓRROGA POR LAS DEMORAS DEL MUNICIPIO





El punto más álgido del orden del día llegó con el ingreso sobre tablas de una nueva extensión —por 90 días— del contrato del transporte público para que la empresa prestataria Diadema Argentina desarrolla en ese barrio y populosos sectores de la zona norte. La medida debió ser aprobada de urgencia para no dejar a los vecinos a pie (la prórroga anterior fenece con el mes de julio) pero desató un aluvión de críticas hacia los tiempos aletargados de la Intendencia.

La concejal Ximena González (DC) apuntó directamente contra la falta de articulación de la gestión y le exigió al Ejecutivo que abandone la costumbre de enviar los proyectos al límite de los plazos, reclamando que se empiece a gobernar con soluciones estructurales y no con parches de último momento.





En la misma sintonía, el concejal Omar Lattanzio (PLICh) dejó en claro que su acompañamiento fue un "rescate" exclusivo para los usuarios y de ninguna manera un aval a la ineficacia administrativa del intendente. Lattanzio le exigió al Ejecutivo que despierte de su letargo y asuma un rol proactivo, advirtiendo que el Concejo no puede seguir actuando como salvavidas de las licitaciones que el Municipio no logra concretar a tiempo.

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Incluso desde el propio oficialismo se marcó una línea que expuso el vacío del Ejecutivo. Teniendo que absorber la demanda que no resuelve la Municipalidad, la concejal Maite Luque (Arriba Chubut) tomó la palabra para remarcar que es el propio cuerpo de concejales el que debió ponerse al hombro la elaboración del nuevo pliego licitatorio. Buscando contrastar con la improvisación criticada, Luque destacó que desde el ámbito legislativo sí se está trabajando "de manera seria, colaborativa e integral" junto a la Universidad, el CONICET y las vecinales para brindar, finalmente, la solución definitiva que la gestión aún debe.





En tal contexto, el cuerpo aprobó por mayoría una nueva prórroga por 90 días para la prestación del servicio según la propuesta del ejecutivo municipal, que en ese nuevo plazo impuesto deberá contar con los pliegos -tratados en doble lectura y audiencia pública -, efectuar el llamado a licitación, y avanzar con la nueva adjudicación.