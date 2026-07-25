​En un mensaje fiel a su estilo directo y desenfadado, el "Roña" desmintió categóricamente los reclamos sobre el inmueble y aclaró la situación legal de la vivienda:





​"Jajajaja no puedo creer que una cordobesa se quiera adueñar de mi casa en Caleta Olivia. Yo quedé viudo y, como estoy en vida, quiero vender todas mis casas porque mis hijos están todos de acuerdo. Y esta mujer salta diciendo que no son mis casas. Ya la puse en venta y tengo todos los papeles a nombre mío", expresó el expiloto del ring.





​Transparencia y papeles al día





Castro enfatizó que cuenta con toda la documentación en regla que lo acredita como el único y legítimo dueño del inmueble, invitando a los potenciales compradores a tratar directamente con él sin intermediarios ni complicaciones legales:





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* Titularidad: Escritura pública a nombre de Jorge Fernando Castro.

* Acuerdo familiar: Decisión consensuada con sus hijos para la venta y distribución de los bienes.

* Trato directo: Negociación formal únicamente con el ex boxeador.





Finalmente, el ídolo patagónico remarcó el esfuerzo que le demandó construir su patrimonio a lo largo de su exitosa trayectoria deportiva. "Mira si me cagué bien a trompadas para que venga una desconocida y se quiera apropiar de lo que yo coseché en mí carrera boxística", lanzó al cierre de su publicación, despidiéndose afectuosamente de sus seguidores y vecinos con un cálido abrazo.