Organizada por el Municipio a través de la Secretaría de Cultura, la XIII Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia, se reafirma como uno de los eventos culturales e industrias creativas más importantes de la Patagonia. Durante 11 días continuos, la propuesta buscará impulsar la cadena completa del libro, promover el turismo regional y fomentar el acceso libre y gratuito al pensamiento crítico y a la lectura.





La inauguración oficial se llevará a cabo el jueves 30 de julio a las 18:30 en el domo que se instalará sobre la calle Moreno, frente al Centro Cultural. Mientras que en el Centro Cultural se podrá disfrutar de editoriales y librerías de todo el país, a través de 56 stands provenientes de localidades como Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Río Gallegos, Caleta Olivia, El Bolsón, Neuquén, Lago Puelo, Sarmiento, Rada Tilly, Río Senguer, Puerto Madryn y Trelew.





Al evento, hizo mención la secretaria de Cultura, Liliana Peralta al afirmar que “ya están armando tanto en el Centro de Información Pública como en el Centro Cultural, para que tengamos todo previsto el día lunes y empezar con toda la incorporación de los distintos stands no solo de la ciudad sino también de distintos lugares”.





En la misma línea, la funcionaria agregó que “este año se han sumado muchísimos stands, hemos tenido una inscripción previa de más de 80 stands y han sido seleccionados 56”. Mientras que en referencia a las actividades adelantó que “comenzarán desde la mañana del jueves 30 de julio, con presentaciones fuertes de libros, donde van a estar María O’ Donnell, Dolores Reyes, entre otros destacados escritores”.





Por otra parte destacó que “las plataformas ya se encuentran habilitadas para que puedan ir buscando todos los autores que van a estar presentes en la Feria”. En este sentido, quienes deseen conocer las propuestas podrán hacerlo ingresando al link: https://cultura.vivamoscomodoro.gob.ar/ferialibro2026/ o las redes Instagram: feriadellibrocr / secretariadeculturacr y en Facebook buscando Feria del libro Comodoro.





Finalmente, la secretaria agradeció al personal de la Secretaria de Cultura el compromiso al sostener que “hemos estado trabajando durante meses y esperando de la misma manera que este inicio sea como todos los años, con mucha gente que participa y que espera también esta Feria del Libro que se propone desde el Municipio. Los esperamos a todos para que nos puedan acompañar a este importantísimo evento”, concluyó.





Sedes y propuestas

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Es importante mencionar que el evento desplegará sus propuestas en 11 sedes simultáneas: Centro Cultural; Museo Ferroportuario; Centro de Información Pública (CIP); CEPTur; Domo (calle Moreno); Asociación Italiana; Asociación Portuguesa; Teatro María Auxiliadora; Teatro Español; Hotel Lucania; Hotel Austral. El cronograma contempla 185 títulos únicos; 128 espectáculos (teatro, música y show infantiles); 125 charlas, capacitaciones y talleres (más de 15 dedicados a docentes y profesionales); 28 presentaciones de libros; 11 muestras, proyecciones y visitas guiadas.





Entre los confirmados a nivel nacional, se incluyen figuras tales como: Carina V. Kaplan con su nuevo libro EDUCAR EN LA EMPATÍA: ¿Cómo aprender a ponerse en el lugar del otro?; Dolores Reyes con su libro MISERIA; Maria O´Donnell con MONTONEROS, una historia visual; Daniela Anselmo, libro: “La Casa Abandonada”; Claudina Kutnowski INTELIGENCIA LABORAL ¿Cómo rediseñar tu trabajo en un mundo cambiante?; Felipe Pigna “Crónica de un año que cambió nuestra historia para siempre”; Nicolás Francis presenta su nuevo libro YO SOY EL TERROR; Reynaldo Sietecase, libro: CABRÓN y Martin Sivak, libro: LA LLORERÍA

También estará Pablo Nigro: Charla y presentación del libro “La salud mental en el alto rendimiento deportivo”; Nicolás Kreplak (Ministro de Salud de la pcia de Buenos Aires); “Presentación del Manual de Salud Pública”; LO MEJOR DE TUTE; Agustina Lynch “Una historia sobre los hermanos”; Martin Rodríguez .2027 Y ELECCIONES: ¿SE PUEDE LEER EL VIENTO EN LA TORMENTA?; Un recorrido por el universo de Ximena Sáenz, donde la cocina y la literatura se encuentran para compartir historias, sabores e inspiraciones; LA POLÍTICA POR OTROS MEDIOS, Charla abierta con Pedro Rosemblat; Ludmila Ramis presentando “El amor que detuvo todos los relojes” y “Vulnerables al coraje de ser humanos” de Facundo Manes y Mateo Niro.





Ya en los últimos días, estarán presentes Gloria V. Casañas con su último libro EL OTOÑO DEL HUEMUL; Facundo Pastor con su obra: EL CUERPO DE PERÓN: la muerte, las manos, los tiros; Encuentro coordinadores Ibercultura Viva de Argentina; Chanti con LO MEJOR DE MAYOR Y MENOR; Santiago Speranza, novela: CUMPLE DE 15; Martín Kohan presenta su nueva novela LA SEPARACIÓN; Facundo Pereyra presenta su libro HÁBITOS. Guía práctica para armar rutinas saludables; Ibercultura Viva + 10 años: Integración de base comunitaria y derechos culturales.





Por último, acompañando la agenda literaria, la Feria contará con una variada grilla de espectáculos: Teatro y unipersonales: Carmen Barbieri; seminario de actuación y unipersonal «Las de siempre» con Emilia Mazer. Música y shows: Noche de Payadores (Nicolás Membriani, Carlos Marchesini e Iván Huenchuman); Noche Retro Party (Jazzy Mel y Machito Ponce); Tributo a Viejas Locas / Intoxicados; clínica y show de Replik («Proyecto Manucho»); Sergio Feferovich; Agus Volta Trío; Los Cantores de Quilla Huasi; Carafea y Dúo 440. Infantiles y formación: Espectáculo «El viaje» a cargo de Aguafiestas; y el seminario «Ley de Música» por Esteban Agatiello.







