La intensa ola de frío que afecta a Comodoro Rivadavia dejó una mañana complicada este miércoles, con calles y veredas cubiertas de escarcha debido a las bajas temperaturas. Uno de los puntos más afectados fue la esquina de avenida Rivadavia e Italia, donde el hielo sobre la vereda provocó la caída de varias personas.





El primer accidente involucró a un hombre de aproximadamente 70 años, que resbaló y cayó al suelo mientras caminaba por el sector. Instantes después, una mujer que intentó ayudarlo también perdió el equilibrio y terminó sobre el piso.





Minutos más tarde, un joven sufrió otra caída en el mismo lugar y, según trascendió, debió ser asistido tras sufrir una fractura producto del golpe.





Vecinos y comerciantes de la zona señalaron que la vereda estaba completamente congelada, convirtiéndose en un verdadero riesgo para quienes transitaban por el centro de la ciudad.

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Tras recibir el aviso, personal de Defensa Civil acudió rápidamente al lugar y arrojó sal sobre la superficie para reducir el hielo y prevenir nuevos accidentes.





Ante la continuidad de las bajas temperaturas y la alerta amarilla vigente en Chubut, las autoridades recomendaron extremar las precauciones al caminar y conducir durante las primeras horas del día, cuando la escarcha suele ser más intensa y representa un mayor peligro.