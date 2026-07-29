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Comodoro

Escarcha en el centro de Comodoro: varias caídas encendieron la preocupación por las veredas congeladas

El hielo acumulado sobre una vereda del centro provocó varios accidentes durante la mañana de este miércoles. Entre los afectados hubo un adulto mayor, una mujer que intentó asistirlo y un joven que sufrió una fractura. Defensa Civil intervino en el lugar para evitar nuevos incidentes.

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Administración
Redacción
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La intensa ola de frío que afecta a Comodoro Rivadavia dejó una mañana complicada este miércoles, con calles y veredas cubiertas de escarcha debido a las bajas temperaturas. Uno de los puntos más afectados fue la esquina de avenida Rivadavia e Italia, donde el hielo sobre la vereda provocó la caída de varias personas.


El primer accidente involucró a un hombre de aproximadamente 70 años, que resbaló y cayó al suelo mientras caminaba por el sector. Instantes después, una mujer que intentó ayudarlo también perdió el equilibrio y terminó sobre el piso.


Minutos más tarde, un joven sufrió otra caída en el mismo lugar y, según trascendió, debió ser asistido tras sufrir una fractura producto del golpe.


Vecinos y comerciantes de la zona señalaron que la vereda estaba completamente congelada, convirtiéndose en un verdadero riesgo para quienes transitaban por el centro de la ciudad.

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Tras recibir el aviso, personal de Defensa Civil acudió rápidamente al lugar y arrojó sal sobre la superficie para reducir el hielo y prevenir nuevos accidentes.


Ante la continuidad de las bajas temperaturas y la alerta amarilla vigente en Chubut, las autoridades recomendaron extremar las precauciones al caminar y conducir durante las primeras horas del día, cuando la escarcha suele ser más intensa y representa un mayor peligro.

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