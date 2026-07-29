La Unión Tranviarios Automotor (UTA) volvió a cuestionar al Municipio de Comodoro Rivadavia en medio del conflicto por el traspaso del servicio de transporte urbano a la nueva concesionaria. Desde el gremio aseguraron que la situación fue originada por decisiones adoptadas durante el proceso licitatorio y remarcaron que los trabajadores solo buscan preservar sus puestos laborales.





El secretario general de la UTA, Juan Carlos Cossio, afirmó que el inconveniente no fue generado por el sindicato y señaló que el pliego de la licitación contempla una cantidad de colectivos insuficiente para garantizar el funcionamiento pleno del sistema en esta primera etapa.





Según explicó, mientras el esquema completo prevé la incorporación de 121 unidades, inicialmente solo circularán 95, lo que dejaría sin una solución inmediata a alrededor de 75 trabajadores. Para el dirigente, esta situación perjudica tanto a los empleados como a los usuarios del transporte público.





Cossio también cuestionó la ausencia de representantes del Municipio en las instancias de negociación para destrabar el conflicto y sostuvo que, como poder concedente del servicio, el Ejecutivo debe asumir la responsabilidad por las consecuencias que genere esta transición.





Desde la UTA reiteraron que el principal objetivo del reclamo es garantizar la continuidad laboral y el pago de los salarios de todos los choferes alcanzados por el cambio de concesión. El gremio insistió en que, si se aseguran esos derechos, el conflicto podría resolverse.

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Además, el dirigente lamentó que el sindicato no haya sido convocado para aportar su experiencia durante la elaboración del nuevo esquema de transporte, al considerar que los trabajadores conocen de primera mano las necesidades operativas y los recorridos de la ciudad.





Finalmente, Cossio advirtió que, si el servicio comienza a funcionar con una cantidad menor de unidades, podrían registrarse inconvenientes en las frecuencias y recorridos previstos, afectando directamente a los pasajeros.





Mientras tanto, los trabajadores continúan en estado de asamblea permanente a la espera de una respuesta oficial que permita destrabar el conflicto antes de la puesta en marcha de la nueva concesión.