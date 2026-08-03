Conflicto fatal en la zona alta de la ciudad

El hecho violento tuvo lugar el pasado domingo alrededor de las 14:00 horas en la calle Los Platos, en la zona alta del barrio San Martín. Tras un requerimiento del servicio de emergencias, la comitiva policial se apersonó en el lugar y entrevistó a un hombre que manifestó que su hermano había mantenido una discusión con un vecino y había recibido un disparo en el pecho. La víctima, de 39 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Regional en un vehículo particular.





Pese a las maniobras médicas en el quirófano, la persona falleció producto de la gravedad de la lesión torácica. Según lo expresado por el comisario Mulero, en los momentos iniciales del procedimiento, los familiares de la víctima mostraron reticencia a aportar datos. Sin embargo, minutos más tarde se presentó de forma voluntaria un hombre de aproximadamente 30 años, de apellido Sotomayor, quien se responsabilizó de la agresión.





Tras ser informado de sus derechos, Sotomayor quedó detenido de inmediato a disposición de la justicia por orden del fiscal de turno, conforme al artículo 215 del Código Procesal Penal. Al evaluar el móvil, Mulero explicó que se trató de una disputa desencadenada por "cuestiones banales" entre familias del sector que poseen antecedentes de conflictividad y hechos de violencia.





Ataque a tiros en el barrio Isidro Quiroga

Por otra parte, la cúpula policial aclaró las circunstancias de una agresión con arma de fuego registrada el sábado cerca de las 20:30 horas en la calle La Plata al 1400, en el barrio Isidro Quiroga. Personal de la Comisaría Quinta acudió al sitio, donde los allegados de la víctima se negaron a prestar colaboración.

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El herido, un hombre con un frondoso prontuario policial conocido como "Chio Chihuahua", fue trasladado a un centro médico con un disparo en la rodilla izquierda. En el nosocomio, el sujeto también rehusó brindar testimonios sobre los atacantes o los pormenores del hecho y posteriormente firmó su alta médica voluntaria. En la escena del ataque, personal de Criminalística e Investigaciones secuestró varias vainas servidas de calibre 9 milímetros para avanzar en la identificación de los responsables.





Fallecimiento por causas naturales en el barrio Sarmiento

Finalmente, la Unidad Regional desmintió que la muerte de un hombre hallado en un zanjón del barrio Sarmiento (Valle C) se haya tratado de un hecho delictivo. El hallazgo se produjo el sábado alrededor de las 14:00 horas, cuando un vecino que se disponía a arrojar cenizas en la parte posterior de su vivienda divisó el cuerpo de un masculino de aproximadamente 40 años.





Las pericias médicas iniciales y la posterior autopsia realizada en la morgue judicial confirmaron que el deceso se produjo por causas naturales, descartando cualquier indicio de criminalidad. Actualmente, el personal de investigaciones trabaja mediante la carga de características en sistemas biométricos para lograr la identificación de la víctima —quien no llevaba documentación al momento de ser encontrada— y proceder a la entrega del cuerpo a sus allegados.