Preocupación en Rada Tilly por el avanzado deterioro de la defensa costera

El estado de un tramo de la defensa costera de Rada Tilly genera preocupación entre vecinos que habitualmente recorren la playa. Imágenes recibidas por El Observador del Sur muestran un marcado deterioro de la estructura ubicada entre las bajadas 19 y 22.

En las fotografías pueden observarse numerosos bloques de hormigón tipo “panal” desplazados de su posición original, algunos quebrados y otros parcialmente cubiertos por arena. También se observan sectores donde la estructura perdió continuidad, dejando huecos y desniveles expuestos sobre la playa.

El deterioro no representa solamente una cuestión estética. La presencia de piezas desplazadas y cavidades abiertas podría generar un riesgo para quienes caminan por el sector, especialmente para los niños.

De hecho, existe un antecedente reciente en esta misma zona. En julio pasado, una niña de cuatro años quedó atrapada en uno de los “panales” de la defensa costera, a la altura de la Bajada 22. Según informó entonces El Patagónico, debieron intervenir guardavidas y Bomberos para liberarla, luego de que sus piernas quedaran atrapadas en la estructura, que se encontraba parcialmente cubierta por arena.

Una estructura expuesta permanentemente al mar

La costa de Rada Tilly está sometida naturalmente a la acción marina y a procesos erosivos. Documentación ambiental publicada por el propio Municipio identifica a la erosión marina entre los procesos que intervienen sobre la franja costera de la ciudad.

Precisamente por esa exposición permanente, el estado actual de la defensa vuelve a plantear la necesidad de revisar periódicamente estas estructuras y determinar si existen sectores que requieren reparación, reposición de piezas o algún tipo de intervención preventiva.

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Las imágenes enviadas a este medio corresponden al tramo comprendido aproximadamente entre las bajadas 19 y 22, donde pueden apreciarse a simple vista sectores considerablemente más deteriorados que otros.

El reclamo apunta al mantenimiento

El planteo del vecino que acercó las fotografías a El Observador del Sur apunta a que se revise el estado general de la defensa antes de la llegada de los meses de mayor utilización de la playa.

Con la primavera ya iniciada y la temporada de verano cada vez más cerca, el tránsito peatonal sobre la costa aumentará considerablemente. Por eso, además de evaluar la función que actualmente cumple la defensa frente a la acción del mar, aparece otra cuestión inmediata: la seguridad de quienes utilizan diariamente la playa.