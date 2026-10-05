Náutico Rada Tilly se consagró campeón y logró una histórica clasificación al Nacional

La definición del torneo se disputó en la región y tuvo a equipos de distintos puntos de la Patagonia como protagonistas. En la final, Náutico enfrentó a La Barranca de La Pampa y consiguió imponerse por 3 a 1, resultado que le permitió quedarse con el título regional. Los Perales completó el podio en el tercer lugar.

Además del campeonato, el equipo de Rada Tilly tuvo un reconocimiento individual destacado. Emilia Buzzi fue elegida como la mejor jugadora del CRC A y también recibió el premio a la mejor jugadora de la final.

En cuanto a la tabla de goleadoras, el reconocimiento fue compartido entre Lola Sánchez Merlo, de Marabunta A, y Agostina Saiz Torres, de Náutico.

Por otra parte, el CRC B también tuvo presencia de un equipo de la zona. Chenque Rugby Club llegó hasta la final, donde empató 0 a 0 ante Neuquén RC y terminó cayendo por penales. Santa Rosa RC obtuvo el tercer puesto.

Entre los reconocimientos individuales del CRC B, Ámbar Bonvissuto, de Chenque RC, fue distinguida como la mejor jugadora, mientras que Ema Piccoli Vizcaíno, de Estudiantes, recibió el premio a la mejor arquera. Catalina Llorens, de Neuquén RC, fue elegida como la mejor jugadora de la final.

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La competencia reunió a clubes de diferentes puntos de la Patagonia y tuvo como sedes a Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, con la participación de Calafate Rugby Club y Chenque Rugby Club, además del trabajo de árbitros, jueces de mesa y personal médico.

Con este campeonato, Náutico RT no solo se consagró campeón regional jugando en casa, sino que también aseguró un lugar en el Nacional de Clubes Sub 16, marcando un nuevo logro para el hockey de la Asociación Austral.