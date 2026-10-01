Moratoria tributaria: el Municipio ofrece una quita del 85% en intereses durante octubre

Desde el jueves 1 hasta el viernes 30 de octubre, el Municipio pondrá en marcha la segunda etapa del programa extraordinario de regularización de deudas tributarias, luego del inicio del esquema durante septiembre. La medida dirigida tanto a vecinos como a empresas de la ciudad, ofrece alternativas de pago estructuradas en etapas, las que concluirán formalmente el próximo 30 de noviembre.

El trámite puede gestionarse de manera digital a través de la oficina virtual oficial o de forma presencial en los centros de atención al público. La iniciativa busca brindar un alivio fiscal concreto mediante bonificaciones significativas y planes de financiación adaptados a cada contribuyente.

Al respecto, el secretario de Recaudación, Luis Perea, explicó que los contribuyentes durante todo el mes de octubre, pueden optar por la cancelación al contado, que otorga una quita del 85% en los intereses acumulados, o bien elegir esquemas de financiamiento en cuotas mediante tarjetas de crédito y convenios bancarios.

El funcionario subrayó que la respuesta de la comunidad es positiva y que el programa ofrece hasta 48 cuotas para facilitar el cumplimiento. Además, recordó el carácter extraordinario de la medida, diseñada específicamente para aliviar la carga económica de las familias y las pymes locales en un contexto económico actual complejo.

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En cuanto a las promociones bancarias disponibles, el esquema incluye convenios con Banco Hipotecario (hasta 6 cuotas sin interés), tarjeta Patagonia 365 del Banco del Chubut (3 cuotas sin interés) y Tarjeta Naranja (con opciones en 4 y 12 cuotas sin interés, además del Plan Z).