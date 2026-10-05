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Más de 35 mil personas visitaron el Predio Ferial durante las tres jornadas de la Expo Industria

El evento reunió a empresas y emprendedores en el Predio Ferial, concretando 750 mesas de negociación para transformar los acuerdos en inversión, diversificación productiva y empleo para la ciudad.

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Administración
Redacción
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Más de 35 mil personas visitaron el Predio Ferial durante las tres jornadas de la Expo Industria

La 12° Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica concluyó tres intensas jornadas con un balance altamente positivo, registrando el paso de más de 35 mil personas. La propuesta reflejó el protagonismo del entramado productivo local, convocando a empresas, trabajadores organizados, emprendedores, universidades y especialistas en un espacio de encuentro destinado a debatir el presente y el futuro del desarrollo económico regional.

Durante la actividad se concretaron 750 mesas de negociación en el marco de la Ronda de Negocios, con la participación de 126 empresas que articularon acuerdos vinculados a la producción, el conocimiento y las nuevas tecnologías. Esta dinámica dejó una definición clara hacia adelante: convertir los vínculos generados en una agenda estratégica de inversión, diversificación, innovación y generación de empleo para Comodoro Rivadavia.

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El titular de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, valoró la articulación entre el sector privado, los trabajadores, las universidades, el conocimiento científico y el Estado. El referente señaló que el valor central radica en la capacidad de construir acuerdos con acciones concretas para acompañar los procesos productivos de la región. Asimismo, destacó las perspectivas en torno a la industria hidrocarburífera, donde se coincidió en que la cuenca afronta un reinicio con nuevas inversiones tras la retirada de YPF.

De cara al futuro, la Expo dejó abiertas posibilidades de cooperación y desarrollo binacional gracias a la participación de una delegación chilena, la articulación académica y los debates sobre acuicultura, economía del mar y nuevos clústers.

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