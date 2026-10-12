Lo que Milei dejó de financiar, ahora lo paga Chubut: $4.700 millones para pavimentar Rada Tilly

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, supervisó el lunes 12 de octubre los trabajos de pavimentación que se desarrollan en Rada Tilly, en el marco del Plan Galina. El proyecto contempla un total de 77 cuadras y, tras la interrupción del financiamiento nacional, la Provincia asumió los recursos necesarios para darle continuidad.

Durante la recorrida, Torres estuvo acompañado por la intendenta Mariel Peralta y el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola. Las autoridades observaron el avance de los trabajos en distintos sectores de la localidad.

Una obra que cambió de financiamiento

El plan había quedado paralizado luego de la interrupción de los fondos del Gobierno nacional. Frente a ese escenario, la administración provincial decidió hacerse cargo de la continuidad de la obra, con una inversión informada de $4.759 millones.

La situación pone de relieve el impacto concreto que la suspensión del financiamiento nacional puede tener sobre las obras locales: los proyectos ya iniciados deben encontrar nuevas fuentes de recursos para poder completarse.

El impacto en los barrios

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De acuerdo con la información difundida, la intervención beneficiará directamente a más de 2.000 vecinos. La pavimentación apunta a mejorar la circulación vehicular, la accesibilidad y las condiciones de transitabilidad en los sectores alcanzados, especialmente frente a las dificultades que presentan las calles de ripio durante las jornadas de lluvia.

El desafío ahora es terminar

La reactivación representa un avance, pero el resultado deberá medirse por la ejecución efectiva de los trabajos y el cumplimiento de los plazos. Las 77 cuadras corresponden al alcance total del proyecto anunciado y no deben confundirse necesariamente con la cantidad de cuadras que restan pavimentar.

Para los vecinos, más allá de la discusión sobre el origen de los fondos, lo central será que la inversión se traduzca en calles terminadas y mejoras duraderas. También será importante que se informe el cronograma de ejecución y el estado de avance de cada sector.