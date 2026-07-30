​La presentación fue efectuada por el secretario de Ambiente de la Provincia, Santiago Azulay, en representación del Comité de Emergencia Provincial. El funcionario remarcó la necesidad de que la Justicia intervenga de forma urgente para identificar y castigar a los responsables de un daño ambiental y productivo de incalculables proporciones.





​Tolerancia cero contra los ecocidios

"Ante los indicios de que el incendio forestal con foco activo en Guanchín, Agua Negra y otros parajes del departamento Chilecito habría sido provocado de manera intencional, las diferentes instituciones intervinientes impulsaron la presentación de una denuncia penal. En representación del Comité de Emergencia y como Secretario de Ambiente, realicé la presentación formal ante el Ministerio Público Fiscal, sede Chilecito."

— Santiago Azulay, Secretario de Ambiente de La Rioja.





La postura del Ejecutivo provincial busca sentar un antecedente categórico frente a los delitos ambientales. Tras detectar actos de vandalismo e indicios irrefutables en el punto cero donde comenzaron las llamas, desde la Secretaría de Ambiente señalaron que la generación del fuego no responde a un fenómeno meteorológico ni a un accidente casual, sino a un acto humano consciente e irresponsable.





El delito de incendio forestal, tipificado en el Código Penal argentino, prevé severas penas de prisión, agravadas cuando la acción pone en peligro bienes de valor patrimonial, la flora y fauna autóctona, o la vida de los pobladores y brigadistas que combaten las llamas en primera línea.





Un operativo desplomado en terreno hostil

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Mientras la investigación judicial avanza en la fiscalía chileciteña, las cuadrillas desplegadas en la falda de la montaña libran una batalla desigual contra el viento, las altas temperaturas y las dificultades propias de la topografía.





* Fuerzas combinadas: En el terreno operan más de un centenar de efectivos, entre brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, personal de Defensa Civil, Policía de La Rioja y dotaciones de Bomberos Voluntarios provenientes de Chilecito, Chamical, Capital y Sanagasta.

* Apoyo aéreo: Para frenar el avance hacia puestos ganaderos y áreas pobladas, la provincia articuló el despliegue de aviones hidrantes y helicópteros con helibalde, operando desde pistas locales para abastecer de agua a los sectores inaccesibles por vía terrestre.

* Zonas críticas: Aunque se registraron repliegues parciales del fuego en laderas cercanas a Santa Florentina, la situación en el sector de Guanchín se mantiene bajo máxima alerta, obligando a trazar líneas de defensa alrededor de decenas de viviendas y puestos de campo.





Impacto productivo y llamado a la conciencia

Las consecuencias del siniestro ya se miden en cientos de hectáreas de pastizales naturales y monte nativo arrasados, la pérdida de biodiversidad local y un golpe devastador para la economía de los pequeños productores de la zona, cuyo ganado quedó expuesto a la falta de alimento y refugio.

Desde el Gobierno provincial renovaron el pedido a la comunidad para no acercarse a las áreas de combate del fuego y evitar maniobras que puedan entorpecer los operativos aéreos y terrestres. Asimismo, instaron a cualquier vecino que posea información relevante o haya presenciado movimientos sospechosos en las zonas donde se originó el incendio, a aportar los datos correspondientes ante la fiscalía o la dependencia policial más cercana.



