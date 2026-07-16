“Argentina nunca muere”: así reaccionaron los diarios más importantes del mundo

La victoria por 2-1 de la Selección Argentina frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 tuvo una enorme repercusión en medios de distintos países. Diarios europeos y latinoamericanos destacaron la remontada del equipo de Lionel Scaloni, el liderazgo de Lionel Messi y el carácter de un seleccionado que volverá a disputar una final del mundo.

El triunfo de la Selección Argentina no solo despertó la euforia en el país, sino que también ocupó las principales portadas de los medios internacionales. La clasificación a la final del Mundial 2026, conseguida tras revertir el marcador frente a Inglaterra en los minutos finales, fue definida por numerosos diarios como una de las grandes hazañas del torneo.

En España, distintos medios pusieron el foco en la reacción del conjunto albiceleste y en la figura de Lionel Messi. Las publicaciones resaltaron la capacidad del equipo para sobreponerse a la adversidad y remarcaron que Argentina buscará ahora conquistar su cuarta Copa del Mundo.

En Francia, la cobertura destacó la personalidad del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni y la influencia del capitán argentino en los momentos decisivos del encuentro, mientras que otros medios europeos coincidieron en calificar el desenlace como una remontada histórica.

Desde Italia también elogiaron el espíritu competitivo del conjunto nacional y la jerarquía de sus principales figuras, subrayando que Argentina volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las grandes potencias del fútbol mundial.

La reacción fue diferente en Inglaterra. Gran parte de la prensa británica reflejó el golpe que significó la eliminación y, además de reconocer la eficacia argentina en el cierre del partido, algunos medios cuestionaron situaciones ocurridas durante el encuentro y analizaron los errores que dejaron al seleccionado inglés sin la posibilidad de jugar la final.

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La repercusión también alcanzó a medios de América Latina y de otras regiones del mundo, donde coincidieron en destacar el carácter de la Selección, la remontada en los últimos minutos y el protagonismo de Messi como líder de un equipo que volverá a disputar el partido decisivo del Mundial.

Ahora, Argentina se prepara para enfrentar a España en la final, con la ilusión de sumar una nueva estrella y seguir escribiendo una de las páginas más importantes de su historia futbolística.

Fuente: Página/12.