Los primeros seis meses del año alcanzaron cifras récord en exportaciones mineras argentinas

El sector alcanzó cifras históricas durante los primeros cinco meses del año, impulsado principalmente por el oro y el litio. El crecimiento consolidó a la minería como una de las actividades con mayor aporte al comercio exterior del país.

Exportaciones en niveles históricos

La minería argentina continúa mostrando un fuerte desempeño durante 2026. De acuerdo con los últimos datos oficiales de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, las exportaciones del sector alcanzaron los US$ 644 millones en mayo, mientras que el acumulado entre enero y mayo llegó a US$ 3.934 millones, el valor más alto registrado para ese período desde que existen estadísticas.

Además, el crecimiento fue significativo respecto del año pasado: las exportaciones aumentaron 36,1% interanual en mayo y 75,8% en el acumulado de los primeros cinco meses, superando ampliamente los registros históricos anteriores. La actividad representó el 7,6% de las exportaciones nacionales durante mayo y el 10% del total exportado en lo que va del año. (Río Negro)

El oro continúa liderando

Los minerales metalíferos fueron los principales protagonistas de este crecimiento. En mayo generaron US$ 442 millones, equivalentes a casi el 69% de todas las exportaciones mineras.

Dentro de ese grupo, el oro volvió a ubicarse como el principal producto exportado, con US$ 382 millones, seguido por la plata, que aportó US$ 45 millones. En el acumulado anual, los minerales metalíferos sumaron US$ 3.010 millones, con un incremento del 64,2% respecto del mismo período de 2025.

El litio también alcanzó cifras récord

El litio fue otro de los grandes impulsores del sector. Durante mayo registró exportaciones por US$ 187 millones, un incremento interanual del 218%, convirtiéndose en el mejor desempeño histórico para ese mes.

Publicidad

Entre enero y mayo, las ventas externas de este mineral alcanzaron US$ 859 millones, un 155,8% más que en igual período del año anterior. El crecimiento estuvo acompañado tanto por una mejora en los precios internacionales como por un importante aumento en los volúmenes exportados.

Principales destinos

Los principales mercados para las exportaciones mineras argentinas fueron Suiza, China, Estados Unidos y Canadá, que concentraron la mayor parte de las ventas al exterior. También hubo envíos hacia India, Corea del Sur, Alemania, Brasil y Bulgaria.

Los resultados obtenidos durante los primeros meses de 2026 consolidan a la minería como uno de los sectores con mayor crecimiento del comercio exterior argentino, favorecido por una mayor producción y un contexto internacional con precios más favorables para minerales estratégicos como el oro y el litio.

Fuente: Diario Río Negro.