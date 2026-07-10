El dueño del Inter Miami y una italiana le ganaron a Techint-Sacde la mayor obra del GNL de Vaca Muerta

La alianza conformada por la estadounidense Pumpco, la italiana Bonatti y el respaldo local de Contreras Hermanos fue seleccionada para construir la obra clave que unirá Vaca Muerta con Sierra Grande. La inversión ronda los US$1.200 millones y representa un nuevo revés para Techint-Sacde en las licitaciones vinculadas al desarrollo del gas natural licuado.

El consorcio integrado por YPF, ENI y XRG definió la adjudicación de la construcción del principal gasoducto del proyecto Argentina LNG, una infraestructura estratégica para impulsar las exportaciones de gas natural licuado desde Vaca Muerta hacia la costa atlántica.

La obra quedó en manos de la empresa estadounidense Pumpco —perteneciente al grupo MasTec, vinculado al empresario Jorge Mas, uno de los propietarios del Inter Miami— junto a la firma italiana Bonatti. Ambas compañías desembarcarán por primera vez en una obra de infraestructura energética en la Argentina y contaron con el apoyo técnico de Contreras Hermanos durante el desarrollo del proyecto.

El emprendimiento demandará una inversión cercana a los 1.200 millones de dólares y contempla la construcción de dos ductos paralelos de aproximadamente 527 kilómetros que conectarán la zona de Meseta Buena Esperanza, en Vaca Muerta, con la localidad rionegrina de Sierra Grande, donde se instalará la terminal de exportación.

Uno de los conductos será un gasoducto de 48 pulgadas de diámetro, que se convertirá en el de mayor tamaño construido en el país, mientras que el segundo será un ducto de 24 pulgadas destinado al transporte de líquidos asociados a la producción.

La propuesta presentada por Pumpco y Bonatti resultó alrededor de un 15% más económica que la oferta de Techint-Sacde, lo que terminó inclinando la decisión a favor del consorcio internacional. La licitación se resolvió mediante un sistema de subasta electrónica inversa, un mecanismo que priorizó la competitividad económica por sobre otros antecedentes de las empresas participantes.

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Para Techint-Sacde se trata del segundo revés consecutivo en las licitaciones relacionadas con los grandes proyectos de exportación de GNL en Vaca Muerta, luego de haber quedado fuera semanas atrás de otra obra vinculada al desarrollo de Southern Energy.

Pese a la adjudicación, el inicio de los trabajos aún dependerá de que el consorcio liderado por YPF adopte la Decisión Final de Inversión (FID), prevista para fines de este año o comienzos de 2027. En paralelo, avanzará la licitación para la provisión de los caños que conformarán ambos ductos, otra etapa clave para la concreción del proyecto.

Fuente: La Nación.