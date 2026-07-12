Los grandes ganadores de la crisis energética

Las mesas de trading de las grandes petroleras se convirtieron en una de sus principales fuentes de ganancias; como las guerras multiplican sus beneficios.

La creciente inestabilidad en distintas regiones productoras de energía generó un fuerte impacto en los mercados internacionales durante los últimos meses. Los temores por posibles interrupciones en el suministro de petróleo y gas provocaron aumentos en las cotizaciones de ambas materias primas y favorecieron a las empresas del sector energético.

Frente a este panorama, las grandes compañías petroleras y gasíferas lograron mejorar sus ingresos gracias al incremento del valor del crudo y del gas natural, además de una mayor demanda por parte de países que buscan garantizar su abastecimiento energético.

El contexto también reavivó el interés por nuevas inversiones en infraestructura, exploración y producción, mientras distintos gobiernos avanzan en estrategias para reforzar su seguridad energética y reducir la dependencia de proveedores considerados vulnerables.

En el caso de la Argentina, el potencial de Vaca Muerta vuelve a ocupar un lugar destacado dentro del mapa energético internacional. El desarrollo de sus recursos no convencionales continúa siendo observado como una oportunidad para incrementar las exportaciones y atraer inversiones, especialmente en un escenario donde el mercado global busca nuevos proveedores confiables de energía.

Publicidad

Los analistas coinciden en que, mientras persista la incertidumbre geopolítica y la volatilidad del mercado, el sector energético seguirá desempeñando un papel central en la economía mundial, aunque advierten que la evolución de los conflictos internacionales será determinante para el comportamiento de los precios en los próximos meses.

Fuente: La Nación.