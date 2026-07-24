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Hallan el cuerpo del marinero desaparecido en las costas de Puerto Madryn

El trabajador, de 50 años, cayó al agua durante la jornada de pesca. Tras horas de intensa búsqueda entre embarcaciones de la zona, una tripulación vecina logró localizarlo sin vida.

A
Administración
Redacción
👁 7 lecturas · 🕐 1 min de lectura
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Un trágico episodio enluta a la comunidad marítima de la Patagonia. Haldi Morales, un marinero de 50 años oriundo de la localidad de Sierra Grande, fue hallado sin vida este jueves pasadas las 14:30 horas, tras haber caído al mar mientras realizaba sus labores habituales a bordo del buque pesquero Cabo Vírgenes.


El siniestro se registró cerca de las 10:30 de la mañana, en circunstancias que aún son materia de investigación, cuando la embarcación operaba a unas 60 millas náuticas mar adentro frente a las costas de Puerto Madryn.


Operativo de búsqueda y rescate en el mar


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​Inmediatamente declarada la emergencia, se activó un protocolo de búsqueda en alta mar. Ante la espera de la intervención formal de la Prefectura Naval Argentina, varios buques pesqueros que operaban en la zona suspendieron sus tareas para sumarse de forma solidaria a los rastreos.

​Finalmente, fue la tripulación del pesquero Magdalena la que logró visibilizar y concretar el rescate del cuerpo de Morales.


​La delegación Puerto Madryn del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) fue la encargada de confirmar el deceso y brindar acompañamiento para transmitir la dolorosa noticia a los familiares del marinero.

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