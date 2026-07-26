​Los transeúntes advirtieron la anomalía en el terreno y, al percatarse de la presencia del animal sepultado, procedieron a desenterrarlo por sus propios medios. Tras liberarlo, lo trasladaron de urgencia a una clínica veterinaria local, donde el perro quedó bajo observación y recibiendo asistencia médica especializada.





​El episodio reavivó el reclamo y la preocupación de los habitantes de la zona, quienes denunciaron que ese sector de la ciudad se ha transformado en un punto recurrente para el abandono de mascotas.





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​Ante la gravedad de la situación, vecinos y proteccionistas iniciaron la búsqueda de registros de cámaras de seguridad privadas y públicas en los alrededores, con el objetivo de identificar a los responsables y aportar material probatorio a las autoridades correspondientes.