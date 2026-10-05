Gimnasia festejó ante su gente: triunfo clave frente a La Unión en el Socios Fundadores

Ante un estadio Socios Fundadores colmado, que volvió a actuar como el clásico “jugador extra”, el “Verde” manejó los hilos del encuentro, resistió la embestida visitante en el complemento y abrochó una victoria fundamental para arrancar con el pie derecho ante su público.

El partido tuvo como máximo anotador general a Mariano Marina, quien lideró a la visita con 21 puntos. Sin embargo, la gran figura de la noche recayó en el perímetro local: Felipe Inyaco se despachó con 20 unidades y se erigió como el motor ofensivo de los comodorenses.

Desarrollo del juego: intensidad y control

El arranque favoreció inicialmente a los formoseños, que supieron capitalizar el juego interior a través de Sebastián Acevedo para tomar las primeras ventajas.

No obstante, la reacción de Gimnasia no tardó en llegar. De la mano de un Inyaco intratable, el dueño de casa dio vuelta el marcador (8-6) y comenzó a marcar diferencias. Con aportes clave de Marcos Chacón sobre el cierre del primer parcial, el local se adueñó del segmento inicial por 21-16.

En el segundo cuarto, La Unión intentó meterse en partido y acortó la distancia a la mínima expresión (21-19). Lejos de derrumbarse, el elenco dirigido por el cuerpo técnico reaccionó rápido. “La Magia” ajustó las marcas y, con una ráfaga comandada por Carrasco, estiró la brecha hasta los once puntos (34-23).

A pesar de los esfuerzos de Windi Graterol desde el poste bajo para mantener con vida a los formoseños, el “Verde” cerró de manera excelsa la primera mitad para irse al descanso largo con una cómoda ventaja de 51-35.

La palabra de la figura: Felipe Inyaco y su bautismo triunfal en Comodoro

Tras el pitazo final, el perimetral chileno y flamante refuerzo del “Verde” analizó lo que dejó el encuentro y sus sensaciones tras vivir su primer partido oficial en el templo de la Avenida Mitre.

“Fue un partido donde pudimos cerrar de la forma ideal este debut en casa. Muy contento por la victoria. Formosa es un equipo duro que, si bien tiene una rotación corta, cuenta con grandes jugadores”, expresó Inyaco con una sonrisa tras el festejo.

Publicidad

Consultado sobre las claves del encuentro y la dinámica del juego, el perimetral reconoció que hubo aspectos por pulir, aunque valoró la intensidad inicial:

“Creo que en el primer tiempo estuvimos un escalón más arriba en energía. Tenemos que mejorar muchos detalles defensivos que hoy nos costaron errores, pero lo importante es haber ganado y traer el primer triunfo a casa”.

El alero también se refirió al mítico recinto comodorense y al fervor de la hinchada en este primer paso como local:

“Sin duda, la energía que transmite la gente acá no se ve en ninguna cancha más de Argentina. Así que estoy muy feliz por haber debutado y por habernos llevado la victoria también con nuestra gente”.

Finalmente, al repasar su llegada al club tras su paso por el básquetbol transandino y la influencia de su compatriota en el equipo, Inyaco concluyó:

“Es un desafío grande porque vienen de salir campeones, pero estoy muy contento por sumarme a un club tan histórico como es Gimnasia”.

Con esta victoria, el último campeón ratifica sus credenciales, consolida su localía en el Socios Fundadores y gana confianza de cara a los próximos compromisos exigentes que le esperan en el calendario de La Liga Nacional.