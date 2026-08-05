Según el anuncio oficial, el Sumo Pontífice llegará a la Argentina el 8 de noviembre, donde permanecerá hasta el 11 de noviembre. Durante esos días visitará Buenos Aires, Córdoba y la ciudad de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica del país y sede de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina.

La gira comenzará en Uruguay, donde León XIV recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre. Posteriormente viajará a la Argentina y finalizará su recorrido en Perú, con visitas a Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, del 11 al 17 de noviembre.

El comunicado señala que el viaje responde a la invitación realizada por los respectivos jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de los tres países, mientras que el programa oficial con los horarios, celebraciones litúrgicas y actividades será dado a conocer en las próximas semanas.

La visita marcará uno de los acontecimientos religiosos y políticos más importantes del año para la región. Se espera una importante movilización de fieles provenientes de todo el país y de naciones vecinas, especialmente en Buenos Aires y Luján, donde podrían realizarse las celebraciones centrales.

Con esta gira, León XIV reafirma su intención de fortalecer el vínculo de la Iglesia Católica con América del Sur y mantener un contacto directo con las comunidades de la región.





Cronograma anunciado:

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* 6 al 8 de noviembre: Uruguay (Montevideo, Paysandú y Florida).

* 8 al 11 de noviembre: Argentina (Buenos Aires, Córdoba y Luján).

* 11 al 17 de noviembre: Perú (Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa).



