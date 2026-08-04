La disputa entre Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner continúa escalando y ya excede el plano de la política local. En las últimas semanas, el enfrentamiento incorporó nuevos episodios vinculados a la escena internacional, mientras el Gobierno busca consolidar su alineamiento con determinados líderes y la exmandataria apuesta a organismos internacionales para cuestionar su situación judicial.





En paralelo, distintos análisis políticos señalan que el clima social continúa marcado por la preocupación económica y el descontento de una parte importante de la población, un contexto que condiciona tanto al oficialismo como a la oposición de cara a los próximos desafíos electorales.





En materia de política exterior, la administración de Milei mantiene una estrategia alineada con referentes internacionales afines a su visión ideológica, replicando en varios aspectos el estilo de confrontación impulsado por Donald Trump. Esa postura también derivó en tensiones diplomáticas con algunos gobiernos de la región durante las últimas semanas.





Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner presentó una solicitud ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que se revise la condena que le impide ejercer cargos públicos. Su defensa sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron garantías fundamentales y denuncia una persecución política.

Publicidad





El escenario también impacta en el peronismo, donde continúan las discusiones sobre el liderazgo del espacio y el posicionamiento de sus principales dirigentes. Mientras tanto, el oficialismo busca fortalecer su proyecto político con la mirada puesta en el futuro electoral y en la continuidad de su programa de gobierno.





Fuente: LA NACIÓN – Carlos Pagni.