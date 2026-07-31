La producción de petróleo en América Latina continúa concentrándose en un reducido grupo de países que lideran la actividad energética regional. De acuerdo con datos recientes de organismos especializados, Brasil mantiene el primer lugar con una producción cercana a los 4,3 millones de barriles diarios, seguido por México, que supera los 2 millones de barriles por día.





En el tercer puesto aparece Venezuela, mientras que Argentina logró posicionarse en el cuarto lugar gracias al crecimiento sostenido de su producción, impulsado principalmente por el desarrollo de la formación Vaca Muerta. Colombia completa el grupo de los cinco mayores productores de petróleo de Latinoamérica.





El avance argentino responde al incremento de la actividad en los yacimientos no convencionales, que permitió elevar la extracción de crudo y consolidar al país como uno de los actores con mayor proyección dentro del mercado energético regional. Este crecimiento también fortaleció las exportaciones y mejoró la participación de Argentina en la producción latinoamericana.





Detrás del “top cinco” se ubican Guyana, uno de los países con mayor crecimiento en los últimos años gracias al descubrimiento de importantes reservas offshore, seguida por Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Bolivia, entre otros productores de la región.

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Las perspectivas para los próximos años indican que la producción regional continuará en aumento, con Brasil, México y Argentina como algunos de los mercados que concentran las principales inversiones en exploración y desarrollo de hidrocarburos.





Fuente: Diario Río Negro.