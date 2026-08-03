Con las vacaciones de invierno finalizadas en la mayor parte del país, miles de argentinos ya comenzaron a mirar el calendario para conocer cuándo llegará el próximo feriado nacional.

La espera no será demasiado larga. El próximo descanso extendido será durante el mes de agosto, gracias al feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una de las fechas patrias más importantes del calendario argentino.





En 2026, el 17 de agosto cae lunes, por lo que se conformará un fin de semana largo de tres días, que irá desde el sábado 15 hasta el lunes 17, sin necesidad de traslados ni modificaciones en la fecha oficial.





El feriado recuerda el fallecimiento de José de San Martín, ocurrido el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. Su figura es considerada fundamental en los procesos de independencia de Argentina, Chile y Perú, motivo por el cual la jornada forma parte de los feriados nacionales.

Además de representar una oportunidad para descansar, cada fin de semana largo suele generar un importante movimiento turístico en distintos destinos del país, con un incremento en la actividad hotelera, gastronómica y comercial.





Los feriados que restan en 2026

Feriados inamovibles

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* Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

* Viernes 25 de diciembre: Navidad.





Feriados trasladables

* Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

* Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

* Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).