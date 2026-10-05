Con convocatoria récord, finalizó el Pre Cosquín en Comodoro Rivadavia y ya está definida la delegación patagónica

Músicos, cantantes y bailarines de Comodoro Rivadavia y diversas localidades de la Patagonia expusieron su talento ante un jurado de destacada trayectoria nacional, integrado por Juan Rossi, Silvina Gómez Fichera y Daniela Azás en Música, y Federico Ibáñez, Nuria Lazo y Facundo Arteaga en Danza.

En este contexto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó la dimensión del evento y sostuvo que "contamos con más de 300 participantes y eso habla del crecimiento sostenido de esta sede. En cada edición se supera el nivel en cuanto al talento local, provincial y de la Patagonia. Esta vez vivimos dos jornadas cargadas de danza y música sureña en el Centro Cultural. Varios representantes viajarán a Cosquín con el sueño de subir al escenario más importante del país. Ver a familias enteras acompañando y a artistas de toda la Patagonia encontrándose acá, demuestra que Comodoro es una verdadera cuna de artistas".

"Desde el Municipio, nuestra prioridad es seguir fomentando estos espacios que proyectan el talento local a nivel nacional. Esta delegación no solo representa la excelencia técnica, sino que lleva consigo el sueño de muchos comodorenses. Participar en este certamen es un hito para nuestros artistas", agregó la funcionaria.

Los clasificados que representarán a la Sede Comodoro Rivadavia en el escenario Atahualpa Yupanqui son Luca Pereyra en Solista Malambo Masculino; Alina Páez en Solista Malambo Femenino; Juan José del Prado en Solista Vocal; Ariel Carrizo en Solista Instrumental; Gustavo Vera y Fabricio Sepúlveda en Dúo Vocal; y Agustín Constante junto a Carlota Páez en Pareja de Danza Estilizada.

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La nómina de embajadores culturales se completa con la agrupación Contención Malambo —integrada por Diego Fabián Salazar, Héctor Ance, Aaron Carrazana, Agustín Constante, Máximo Saiz, César Lucero, Adrián Bustamante, Ezequiel Torres, Iris Mable Ortiz y Pablo Miguel Casaros— en la categoría Conjunto de Malambo; y el grupo Sin Fronteras —conformado por Franklin Castro Shell, Tatiana Trigo, Germán Mansilla, Adrián Alexandre, Franklin Castro Sullcata y Walter Rasgido— en Conjunto Instrumental.

La delegación viajará en el mes de enero a la provincia de Córdoba para competir en la histórica Plaza Próspero Molina, en una edición que contará con transmisión en vivo a través del canal oficial "Aquí Cosquín".