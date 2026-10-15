Comodoro Rivadavia prepara la 12° Expo Turismo bajo el lema “Mar de Oportunidades”

Comodoro Rivadavia será sede de la 12.ª edición de la Expo Turismo 2026, que este año tendrá como lema “Mar de Oportunidades”. La iniciativa busca fortalecer la promoción de destinos de la Patagonia argentina y chilena, generar nuevas oportunidades comerciales e impulsar el desarrollo turístico de la región.

La actividad comenzará el viernes 6 de noviembre con la Cumbre Patagónica, una jornada destinada al sector turístico que incluirá rondas de negocios con 15 operadores mayoristas. Durante el sábado 7 y el domingo 8, en tanto, el evento abrirá sus puertas al público con entrada libre y gratuita.

La exposición reunirá propuestas de distintos puntos de Chubut, Santa Cruz, Río Negro y La Pampa, además de las regiones chilenas de Aysén y Los Lagos. El objetivo será promover el intercambio entre destinos y potenciar la oferta turística de la costa y la cordillera.

Entre las actividades previstas habrá más de 30 charlas y capacitaciones, un microcine y transmisiones por streaming. También se ofrecerán espacios gastronómicos como el Patio del Festín, el Bar del Golfo y Comodoro Invita, una propuesta coordinada por FEHGRA.

La programación incluirá, además, un patio de fuegos, música en vivo, food trucks y un paseo de compras con productos representativos de la identidad patagónica, junto con la participación de la tienda solidaria Comodoro Alma.

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Desde el Ente Comodoro Turismo destacaron la importancia de la actividad turística como motor económico para las comunidades locales. Asimismo, se encuentran abiertas las convocatorias para participar con stands institucionales y presentar disertaciones técnicas.

Con esta nueva edición, Comodoro busca consolidarse como un punto de encuentro para el sector turístico y fortalecer los vínculos de cooperación entre Argentina y Chile, promoviendo los atractivos y las oportunidades de desarrollo de la región.

Fuente: Infotur Chubut.