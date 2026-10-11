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Comodoro Rivadavia, 2000: una multitud salió a defender el precio diferencial de los combustibles

Más de 4.000 personas se movilizaron en la ciudad para rechazar la posible eliminación de la exención impositiva a las naftas en la Patagonia. La jornada terminó con cortes de ruta que impidieron el regreso de algunos manifestantes a sus hogares.

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Administración
Redacción
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Comodoro Rivadavia, 2000: una multitud salió a defender el precio diferencial de los combustibles

El 21 de noviembre de 2000, Comodoro Rivadavia fue escenario de una importante movilización en defensa del beneficio impositivo que permitía acceder a combustibles a menor precio en la región patagónica. La protesta se realizó ante la posibilidad de que el proyecto de Presupuesto Nacional para 2001 eliminara esa exención.

La convocatoria estuvo a cargo del movimiento Patagonia de Pie, que llamó a participar a distintas organizaciones sociales y políticas. A la manifestación también se sumaron representantes del norte de Santa Cruz.

Los participantes defendieron el beneficio y sostuvieron que el menor costo de los combustibles respondía a una necesidad regional y no a un privilegio, como lo consideraban algunos sectores del resto del país. De esta manera, expresaron su rechazo a la medida impulsada a nivel nacional.

Sin embargo, una vez finalizado el acto, la situación se complicó por un prolongado corte de ruta realizado por manifestantes que no respondían a los organizadores de la convocatoria. Los piquetes instalados en los extremos del Infiernillo dejaron encerradas a numerosas personas que intentaban regresar a sus casas.

Durante el conflicto, jóvenes y adultos de sectores vulnerables de la ciudad manifestaron su descontento por la falta de oportunidades laborales y la exclusión social. Las tensiones aumentaron cuando algunos de los manifestantes se opusieron a levantar el corte.

Cerca de las 23, cuando un grupo decidió retirarse y liberar la ruta, se produjeron insultos y lanzamientos de piedras contra los dirigentes que habían organizado la movilización.

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El bloqueo se levantó por completo durante la mañana siguiente y no fue necesaria la intervención policial. No obstante, el episodio dejó en evidencia el malestar de sectores afectados por la marginación y la pobreza.

Finalmente, la exención impositiva a los combustibles continuó vigente, al menos hasta la discusión de un nuevo proyecto de Presupuesto.

Fuente: La Voz de Chubut, fragmento del libro Crónicas del centenario.

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