Colectiveros de Patagonia Argentina vuelven a reunirse con el Municipio en medio de una fuerte interna

El conflicto por el futuro del transporte público de Comodoro Rivadavia sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. Mientras los trabajadores de Patagonia Argentina aguardan definiciones sobre su continuidad laboral, las diferencias internas quedaron expuestas luego de la reunión que un grupo de choferes mantuvo este domingo con el intendente Othar Macharashvili.

La situación derivó en un fuerte rechazo de otros trabajadores, que aseguraron no sentirse representados por quienes participaron del encuentro y reclamaron que cualquier negociación sobre el futuro laboral contemple al conjunto de la planta.

En ese contexto, este lunes los colectiveros volverán a reunirse con integrantes del Gabinete Municipal, en una jornada que aparece como clave para intentar acercar posiciones y obtener precisiones sobre qué ocurrirá con los trabajadores ante el nuevo escenario del transporte urbano de pasajeros.

La reunión que encendió la polémica

El domingo, Macharashvili, acompañado por la secretaria Cintia Juárez, recibió a doce choferes de Patagonia Argentina con entre 15 y 20 años de antigüedad.

Según se informó tras el encuentro, el objetivo fue transmitir tranquilidad respecto del futuro laboral y brindar información sobre el proceso que atraviesa el servicio.

Durante la reunión, el intendente cuestionó con dureza tanto al sector empresario como a dirigentes sindicales.

“Era importante hablarles cara a cara porque no vamos a tolerar que se les mienta en la cara a los trabajadores. Nuestro interés es el de ellos, no el de un sindicalista en campaña ni el de un empresario que no acepta que se le terminó el negocio”, expresó Macharashvili.

Marcos Peraldi, chofer con 18 años de servicio, manifestó luego del encuentro que pudo acceder a información concreta después de meses de incertidumbre, aunque también dejó en claro la necesidad de alcanzar rápidamente una definición.

“Quiero que se defina de una vez por todas, porque necesito trabajar”, sostuvo.

“No nos representan”

La difusión de la reunión generó una fuerte reacción entre otros trabajadores de Patagonia Argentina que mantienen el reclamo.

Durante la madrugada de este lunes difundieron un comunicado bajo la consigna “A estos traidores: que nadie hable en nombre de todos”, en el que cuestionaron la legitimidad de los doce choferes que participaron del encuentro con el Ejecutivo municipal.

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“Fueron por cuenta propia y ahora pretenden hacer pasar una reunión política como si hubieran hablado en nombre de todos. No tienen mandato, no fueron elegidos por el conjunto y no pueden comprometer el futuro laboral de quienes seguimos esperando una respuesta”, expresaron.

También señalaron que cualquier eventual compromiso alcanzado durante ese encuentro no puede ser considerado representativo del conjunto de los trabajadores.

“Nuestro futuro laboral no se negocia a espaldas de los trabajadores”, remarcaron.

Acampe y una nueva reunión

La tensión continuó este lunes con trabajadores en estado de alerta y un acampe mientras esperan respuestas concretas sobre el futuro del servicio y, fundamentalmente, sobre sus puestos de trabajo.

Entre los principales reclamos aparece la garantía de continuidad para la totalidad de la planta, el reconocimiento de la antigüedad y el mantenimiento de los derechos laborales adquiridos.

La discusión ya no pasa solamente por quién prestará el servicio de transporte urbano en Comodoro Rivadavia. Para los choferes, el punto central es conocer qué sucederá con cada uno de los trabajadores una vez que se concrete el nuevo esquema.

La nueva reunión prevista con el Gabinete Municipal podría resultar determinante para comenzar a despejar esas dudas.

Mientras tanto, el conflicto dejó al descubierto otro problema: la falta de una representación unificada entre los propios trabajadores, en momentos en que se discute una cuestión decisiva para cientos de familias.

Con el acampe todavía activo y posiciones enfrentadas, Comodoro inicia una jornada clave. Los colectiveros esperan que esta vez las conversaciones se traduzcan en definiciones concretas sobre su continuidad laboral.