Argentina arrancó una nueva etapa con una goleada ante Bolivia

La Selección Argentina comenzó su nuevo ciclo con una contundente victoria. En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 4-0 a Bolivia en su primera presentación luego del Mundial 2026.

Lautaro Martínez fue el encargado de abrir el marcador a los 19 minutos. El delantero recibió una asistencia de Alexis Mac Allister, quedó mano a mano con el arquero boliviano Guillermo Viscarra y definió para poner el 1-0.

Poco antes de la media hora de juego, Argentina volvió a encontrar espacios y amplió la diferencia. Exequiel Palacios filtró un pase para Nico Paz, quien resolvió con una definición por encima del arquero para marcar el 2-0.

En el segundo tiempo llegó el turno de Cristian Romero. En su primer partido como capitán de la Selección Argentina, el defensor se impuso dentro del área y convirtió el tercer tanto de la noche, en un momento especialmente emotivo por tratarse de un partido disputado en su provincia natal.

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Sobre el cierre del encuentro, José Manuel López apareció para sellar el 4-0. Luego de una buena acción individual de Leonel Flores y varios rebotes dentro del área, el delantero aprovechó la oportunidad y definió de puntín para marcar su primer gol con la camiseta de la Selección.

De esta manera, Argentina inició su nueva etapa con una goleada y una actuación que le permitió comenzar con buenas sensaciones este nuevo proceso.