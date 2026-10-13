Alerta en Comodoro: denuncian presuntas estafas con viajes y advierten que una empresa operaría sin habilitación

La actividad turística de Comodoro Rivadavia quedó bajo alerta luego de que APAVYT difundiera una comunicación institucional en la que advierte sobre presuntas maniobras fraudulentas atribuidas a Nubi Austral, vinculada a la comercialización de viajes y servicios turísticos.

El documento, fechado el 9 de octubre de 2026 y firmado por la Comisión Directiva de la entidad, expone una situación que podría haber perjudicado económicamente a distintos pasajeros que contrataron servicios turísticos y que, según lo informado, no habrían recibido las prestaciones comprometidas.

Pasajeros que habrían pagado por viajes que no se concretaron

De acuerdo con la comunicación de APAVYT, diversos usuarios habrían abonado total o parcialmente viajes, paquetes turísticos, reservas de alojamiento, transporte y otros servicios ofrecidos por la firma, sin recibir las prestaciones en las condiciones originalmente acordadas.

La asociación también hizo referencia a reclamos relacionados con incumplimientos contractuales, dificultades para obtener respuestas satisfactorias y posibles inconvenientes para recuperar el dinero abonado.

Ante esta situación, la entidad consideró necesaria la intervención de las autoridades competentes para establecer el alcance de los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

Una advertencia que agrava la situación: sin registro ni habilitación

Uno de los puntos más relevantes del comunicado es la situación administrativa de Nubi Austral.

APAVYT aseguró que, de acuerdo con las verificaciones realizadas por la propia asociación, la firma no cuenta con inscripción ni número de legajo en el Registro Nacional de Agencias de Viajes (RNAV), ni con habilitación comercial municipal.

Además, aclaró expresamente que Nubi Austral no integra la asociación ni mantiene ninguna vinculación institucional con ella.

Estas afirmaciones plantean interrogantes sobre las condiciones en las que se habrían comercializado los servicios turísticos y refuerzan la necesidad de que los organismos competentes esclarezcan la situación.

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Preocupación por el impacto en el sector turístico

Desde APAVYT advirtieron que este tipo de hechos, en caso de comprobarse, no solo podrían generar perjuicios económicos para los pasajeros afectados, sino también deteriorar la confianza de los consumidores en las agencias de viajes.

La entidad señaló que estas situaciones también perjudican a las empresas que desarrollan su actividad dentro del marco normativo y respetan las buenas prácticas comerciales.

En ese sentido, remarcó la importancia de que los consumidores verifiquen la identidad y la situación registral de quienes ofrecen paquetes turísticos antes de realizar pagos o contrataciones.

A la espera de la intervención de las autoridades

La asociación aclaró que su comunicación busca poner los hechos en conocimiento de las autoridades correspondientes y que no constituye una determinación definitiva sobre la existencia de delitos o responsabilidades.

Será tarea de los organismos administrativos y judiciales competentes establecer si existieron irregularidades y, eventualmente, quiénes deben responder por ellas.

Por el momento, las acusaciones expuestas corresponden a una advertencia institucional de APAVYT y no a hechos judicialmente comprobados.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar los controles sobre la comercialización de servicios turísticos y la protección de quienes depositan sus ahorros y expectativas en la contratación de un viaje.