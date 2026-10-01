Al campeón se le cerró el aro: Gimnasia cayó 62-57 ante Peñarol

Gimnasia de Comodoro Rivadavia no pudo repetir el triunfo de su debut y cayó 62-57 ante Peñarol de Mar del Plata, en el Polideportivo Islas Malvinas, por su segunda presentación en la Liga Nacional 2026/27.

Después del contundente estreno frente a Lanús, el conjunto dirigido por Pablo Favarel se encontró con un partido cerrado y de baja efectividad ofensiva. Sin embargo, la defensa le permitió mantenerse siempre en partido y reaccionar cuando el encuentro parecía inclinarse definitivamente para el local.

Peñarol terminó el primer cuarto arriba 17-14 y se fue al descanso con una ventaja mínima de 30-29. La paridad continuó durante buena parte del tercer período, en un trámite marcado por los errores y las dificultades de ambos equipos para convertir.

En ese tramo, el conjunto marplatense consiguió tomar una pequeña distancia a partir del trabajo de Al Thornton y el goleo de Pérez Tapia. Gimnasia anotó apenas seis puntos en el tercer cuarto y llegó al último período 44-35 abajo.

Pero el campeón no bajó los brazos. En el cuarto decisivo apareció la reacción del Verde: Sebastián Carrasco convirtió su primer triple y, a partir de buenas defensas, Gimnasia pudo correr la cancha y reducir la diferencia hasta ponerse 50-47.

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El conjunto comodorense continuó buscando la remontada y, a falta de un minuto, perdía apenas 59-55 con la posesión en sus manos. Sin embargo, en el cierre faltó precisión para completar la recuperación.

Carlos Rivero, las penetraciones de Martiniano Dato y el aporte de Emiliano Toretta fueron importantes para mantener a Gimnasia en juego durante distintos momentos del encuentro.

Más allá del resultado, el campeón dejó una muestra de carácter en su primera salida de la temporada y tendrá ahora el desafío de continuar construyendo su camino en una nueva campaña de la Liga Nacional.