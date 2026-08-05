El mandatario rionegrino Alberto Weretilneck se encuentra en Estados Unidos para formar parte de la instancia final de evaluación de dos programas de financiamiento impulsados junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo monto total asciende a aproximadamente 145 millones de dólares. La decisión será tomada por el directorio del organismo internacional durante la jornada de este miércoles.

La propuesta contempla dos líneas de crédito. La primera, por 85 millones de dólares, está orientada a potenciar el desarrollo productivo mediante obras de infraestructura para riego, electrificación rural, prevención de incendios y otras iniciativas vinculadas al crecimiento del sector agropecuario. La segunda, de 60 millones de dólares, apunta a modernizar el sistema público de salud con la incorporación de equipamiento, tecnología y mejoras en hospitales de la provincia.

La delegación provincial también está integrada por funcionarios de las áreas de Salud y Desarrollo Económico, quienes tienen a su cargo la presentación técnica de los proyectos y la respuesta a las consultas de los integrantes del BID durante el proceso de evaluación.

Ambos programas ya superaron las instancias técnicas y cuentan con el aval del Gobierno nacional, por lo que la resolución del directorio del organismo representa el último paso para acceder al financiamiento. En caso de obtener la aprobación, la Provincia espera avanzar con la firma de los convenios y comenzar a recibir los primeros desembolsos antes de finalizar el año.

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Fuente: Diario Río Negro.