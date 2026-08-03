Con el calendario electoral de 2027 comenzando a tomar forma en distintas jurisdicciones del país, Santa Cruz atraviesa una situación particular: todavía no cuenta con una ley electoral permanente que establezca las reglas bajo las cuales se desarrollarán los próximos comicios provinciales.





La provincia quedó sin un régimen electoral vigente luego de que expirara la Ley Electoral Provincial Transitoria N.º 3929 el 31 de diciembre de 2025. Esa normativa había sido sancionada con carácter temporal y fijaba como plazo que la Legislatura consensuara una legislación definitiva antes de su vencimiento, objetivo que finalmente no se concretó.





Actualmente, distintos proyectos permanecen en análisis dentro del ámbito legislativo con el propósito de definir el sistema electoral que regirá las elecciones de 2027. Entre los temas que forman parte de la discusión aparecen aspectos vinculados al mecanismo de votación, la representación política y otros puntos centrales para el funcionamiento del proceso electoral provincial.





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Mientras tanto, otras provincias ya comenzaron a organizar sus cronogramas y analizan la posibilidad de desdoblar las elecciones locales respecto de las nacionales, una tendencia que acelera los tiempos políticos y contrasta con la falta de definiciones en Santa Cruz.





Fuente: TiempoSur⁠.