El siniestro vial ocurrió a las 13:00 horas en la intersección de las calles O’Donnell y Armando Tejada Gómez. Tras recibir un alerta telefónico, efectivos de la Comisaría Seccional Sexta acudieron rápidamente al lugar y constataron el incidente.

​Según informaron fuentes policiales, el vehículo involucrado —una pick-up Nissan Frontier— era guiado por un hombre de 66 años, quien era el único ocupante del rodado. Por razones que aún se intentan establecer, el conductor perdió el control de la unidad, colisionó de lleno contra el acoplado de un camión que se encontraba depositado en la vía pública y terminó enganchado en parte del alambrado perimetral de un predio.

​Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. Al momento del procedimiento, el personal policial constató que tanto el automovilista como la camioneta contaban con la totalidad de la documentación reglamentaria requerida para circular.