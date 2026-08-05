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Comodoro

Un conductor salió ileso tras chocar contra un acoplado en el barrio San Cayetano

​Un violento choque se registró este miércoles al mediodía en la zona sur de Comodoro Rivadavia, cuando una camioneta terminó impactando contra un acoplado estacionado y el cerco de un terreno. A pesar de los daños materiales, el conductor no sufrió heridas.

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Administración
Redacción
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El siniestro vial ocurrió a las 13:00 horas en la intersección de las calles O’Donnell y Armando Tejada Gómez. Tras recibir un alerta telefónico, efectivos de la Comisaría Seccional Sexta acudieron rápidamente al lugar y constataron el incidente.

​Según informaron fuentes policiales, el vehículo involucrado —una pick-up Nissan Frontier— era guiado por un hombre de 66 años, quien era el único ocupante del rodado. Por razones que aún se intentan establecer, el conductor perdió el control de la unidad, colisionó de lleno contra el acoplado de un camión que se encontraba depositado en la vía pública y terminó enganchado en parte del alambrado perimetral de un predio.

​Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. Al momento del procedimiento, el personal policial constató que tanto el automovilista como la camioneta contaban con la totalidad de la documentación reglamentaria requerida para circular.

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