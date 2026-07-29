Marcelo Tinelli concretó la venta de “Lago Bueno”, la exclusiva estancia que poseía desde hace más de dos décadas en la zona de Alto Río Percy, en las afueras de Esquel. La operación habría alcanzado un valor cercano a los 3 millones de dólares y, según trascendió, el comprador estaría relacionado con el sector petrolero.





El conductor había adquirido el establecimiento en 1999 y, con el paso de los años, lo convirtió en uno de sus principales refugios en la Patagonia. Durante la pandemia de COVID-19, incluso, permaneció allí junto a su familia durante varios meses.





La propiedad se destaca por su entorno natural y por las dimensiones de sus instalaciones. La residencia principal tiene alrededor de 850 metros cuadrados distribuidos en seis niveles y se encuentra emplazada sobre un predio de aproximadamente 1.360 hectáreas de bosque nativo, con sectores aptos para el cultivo y una laguna privada con muelle, ubicada sobre la ladera del cerro La Torta.





La vivienda fue diseñada para integrarse al paisaje patagónico, con amplios ventanales que ofrecen vistas panorámicas del entorno.





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Entre sus principales comodidades cuenta con cuatro habitaciones en suite, un amplio living-comedor con hogar a leña, sauna, pileta climatizada cubierta, vinoteca y una terraza central con vistas al lago y las montañas. Además, dispone de energía solar, televisión satelital y servicio propio de internet.





Dentro del predio también existe una casa de huéspedes, originalmente destinada al personal rural y posteriormente remodelada para recibir visitas. La construcción posee conexión satelital independiente, calefacción y cocina a gas, lo que le permite funcionar de manera autónoma respecto de la residencia principal.





Fuente: Diario El Chubut.